Apple le pondrá un rostro a Siri: cuándo estará disponible

Siri, el asistente virtual de Apple está listo para actualizarse y genera expectativa entre los usuarios.

Ha llegado la hora de reemplazar a Siri por ChatGPT y te mostraremos cómo hacerlo

En 2011, Apple lanzó un asistente virtual que fue un éxito y una revolución para todos los usuarios. Se trata de Siri, que si bien siempre fue una “voz” ahora, luego de casi 15 años mutaría para tener un rostro propio. Si bien la empresa no ha confirmado este rumor, se dice que pronto habrá confirmaciones certeras.

Según trascendió, el gigante de la tecnología está buscando recuperar terreno en la carrera de la inteligencia artificial, en la que ha quedado relegado. En este sentido, la empresa californiana buscaría darle personalidad visual a su asistente barajando dos opciones: una de ellas es el logo de Finder, una carita sonriente, de tonalidades azules y blancas, que aparece en el sistema operativo de las computadoras Mac. Otra alternativa es usar una variante tipo Memoji, los emojis caricaturescos que ofrece en algunos de sus servicios.

Apple podría no lanzar una Siri verdaderamente "modernizada" hasta 2027 Todo indica que la "nueva" Siri de Apple llegará en 2026. El nuevo asistente de Apple tendrá rostro propio Más allá de cómo luciría Siri, el plan de Apple avanzaría en dos instancias y empezará por mejorar las funciones de Siri. Luego, llegarían las mejoras a nivel visual, que se concretarían en iOS 27, hacia fines del 2026. Esta noticia ilusiona a los usuarios de Apple, que siguen la marca desde sus comienzos.