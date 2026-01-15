Apagón masivo en el AMBA: cientos de miles de usuarios sin luz y un servicio que empieza a normalizarse

En plena ola de calor, se registró un apagón masivo en el AMBA que afectó barrios porteños, el Conurbano, el tránsito y el funcionamiento del subte.

En este jueves caluroso en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se estima que las temperaturas máximas estén por encima de los 35 °C. En la primera ola de calor del año, que comenzó este lunes y se extenderá hasta este jueves, y a la espera de chaparrones hacia la tarde y la noche, varios usuarios reportaron cortes masivos de luz en distintos barrios del AMBA.

Tanto Edenor como Edesur reportaron problemas en su servicio. Además, la del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) estuvo caída durante varios minutos, por lo que no se pudo conocer con exactitud cuántos usuarios están sin luz. Ahora, según los reportes, cerca de un millón de usuarios se vieron afectados, 840.000 solo de Edenor.

Algunos de los puntos de la Ciudad que reportaron cortes son Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar y Villa Urquiza, entre otros puntos de la Ciudad. Además, en en el Conurbano bonaerense también se registraron cortes de luz en Vicente López, Florida, Tigre, Munro, Martínez, San Martín y Boulogne.

De todas formas, el servicio comenzó a normalizarse de forma gradual, algo que se puede comprobar a través del sitio web del ENRE, ya que el número de usuarios sin suministro comenzó a disminuir.

Un corte de luz que afectó el tráfico y los servicios Según reportaron algunos usuarios en X, la falta de suministro eléctrico no sólo generó un apagón masivo en varios hogares, sino también en el tránsito, ya que varios semáforos dejaron de funcionar, lo que provocó demoras y caos vehicular en las principales avenidas. De esta forma, durante la primera gran ola de calor que enfrenta Buenos Aires, también se produjo el primer corte masivo de luz.