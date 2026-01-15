Tras una jornada de mucho calor y el apagón masivo, llegó la lluvia a Buenos Aires

La lluvia llegó a Buenos Aires tras la ola de calor y el corte de luz masivo que afectó a casi 950 mil usuarios en el AMBA.

En un jueves complicado en Buenos Aires, en medio de la primera ola de calor del año, con temperaturas que rondaron los 35 grados, y donde además se produjo un corte de luz masivo en gran parte del AMBA que afectó a casi 950 mil usuarios, comenzaron las lluvias en gran parte de la Ciudad ante una alerta por posibles chaparrones.

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado que, tras la ola de calor, se den algunas lluvias durante la tarde noche, en lo que sería un alivio ante el calor agobiante. Además, informaron que la caída de agua estaría acompañada de vientos que podrían llegar a alcanzar hasta 31 kilómetros por hora.

A qué hora llegaría la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires Si bien algunos lugares del AMBA ya reportaron el inicio de las lluvias cerca de las 16, tal como había anticipado el SMN, en la Ciudad estas lluvias demoraron un poco más en llegar, donde algunos barrios porteños ya informaron la caída de agua.