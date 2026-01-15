El exclusivo hotel de Villa Gesell que ofrece vista al mar en todas sus habitaciones

Cada verano, cientos de turistas eligen Villa Gesell para disfrutar del mar, la playa y el ritmo relajado de la costa atlántica. El alojamiento es una de las partes más importante para disfrutar de tu viaje, porque no se trata solo de dónde dormir, sino de cómo se vive el destino.

Frente a esa búsqueda, el Hotel Bahía se posiciona como una propuesta que pone al mar en el centro de la experiencia.

Ubicado a una cuadra de la playa, sobre Avenida 1 Nº 855, entre Paseos 108 y 109, y a solo dos cuadras del centro comercial, el hotel ofrece una combinación difícil de igualar entre cercanía, comodidad y vistas privilegiadas. Su principal diferencial es claro y contundente: todas sus habitaciones cuentan con vista al mar, un atributo poco frecuente en Villa Gesell que acompaña cada momento de la estadía, desde el despertar hasta el descanso nocturno.

El día comienza con el horizonte marítimo como protagonista, la luz natural entrando por los ventanales y el sonido del mar marcando el pulso de las vacaciones. En Hotel Bahía, la vista al océano no es un detalle decorativo, sino parte esencial del descanso, tanto para quienes viajan en plena temporada de verano como para quienes eligen escapadas fuera de los meses más concurridos.

Uno de los espacios más valorados del hotel es su confitería exclusiva ubicada en el piso 11. Desde allí se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y el mar. Este lugar es un punto ideal para desayunar, tomar un café o simplemente detenerse a contemplar el atardecer.

El desayuno buffet está incluido en la tarifa y ofrece una propuesta completa y variada. A esto se suman servicios pensados para una estadía perfecta: servicio diario de mucama, provisión de ropa blanca, Wi-Fi gratuito en todo el hotel y cochera cerrada cubierta, sujeta a disponibilidad.

Además, el Hotel Bahía cuenta con pileta exterior climatizada, habilitada del 1° de diciembre hasta Semana Santa, además de mini gimnasio, sauna y ducha escocesa. También dispone de una sala de juegos con pool, ping-pong y metegol, y ofrece servicios de masajes con turno previo, ideales para desconectar del ritmo cotidiano.

Las habitaciones con aire acondicionado y calefacción central, TV de pantalla plana, caja de seguridad, frigobar, bañera y secador de cabello. Las suites, en tanto, elevan la experiencia con mayor amplitud, vestidor, hidromasaje, camas king size y una vista frontal al mar que refuerza el carácter del alojamiento.

Con una trayectoria que acompaña el crecimiento de Villa Gesell como destino turístico, el Hotel Bahía mantiene una identidad basada en la hospitalidad, el servicio y la puesta en valor de su entorno natural. Elegido año tras año por familias, parejas y viajeros, el hotel propone una forma de disfrutar el verano donde el mar no se visita: se vive.

Para quienes deseen pueden contactarse y reservar ingresando al sitio web oficial de Hotel Bahía.