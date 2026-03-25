Anunciaron que la tarjeta SUBE será gratis para un grupo de personas: quiénes son

El Gobierno nacional avanzó en la implementación de un nuevo beneficio en el sistema de transporte público : la gratuidad en la tarjeta SUBE para personas con discapacidad , una medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano que busca ampliar derechos y reducir barreras de acceso.

La iniciativa fue oficializada a través de una publicación en el Boletín Oficial y forma parte de una política orientada a facilitar la movilidad de sectores vulnerables en todo el país.

El boleto gratuito está dirigido específicamente a personas con discapacidad, quienes podrán viajar sin costo en los servicios de transporte público donde funciona el sistema SUBE.

El objetivo central de la medida es garantizar el acceso pleno al transporte , eliminando obstáculos administrativos y económicos que dificultan la movilidad cotidiana de este grupo.

La normativa, establecida mediante la Resolución 415/2026, habilita a la Secretaría Nacional de Discapacidad a coordinar con la Secretaría de Transporte la puesta en marcha del beneficio.

Además, el sistema contará con la participación de Nación Servicios S.A., lo que permitirá integrar bases de datos y automatizar procesos. De esta manera, se busca reducir la necesidad de trámites presenciales y simplificar la activación del beneficio para los usuarios.

La medida se presenta como un avance significativo dentro del esquema de subsidios al transporte, que ya incluye descuentos como la Tarifa Social Federal, la cual ofrece reducciones del 55% en el boleto para distintos grupos beneficiarios.

Sin embargo, a diferencia de esos programas, esta nueva disposición apunta a la gratuidad total del servicio para un sector específico, marcando un cambio en la política de inclusión en el transporte público.

En paralelo, la normativa también introduce modificaciones en el ámbito sanitario. Entre ellas, se destaca la posibilidad de agilizar la obtención de la matrícula profesional para trabajadores de la salud, vinculando automáticamente la emisión de títulos con su habilitación laboral.