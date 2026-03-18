Anses sigue con los pagos de marzo: quiénes cobran hoy

El calendario de pagos de la Anses sigue avanzando y este miércoles 18 de marzo llega el turno de un nuevo grupo de beneficiarios. En esta jornada cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 7.

También reciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 7.

A ese esquema se suma la Asignación por Embarazo, que este miércoles también se paga a quienes tienen DNI terminado en 7. A diferencia de los días previos, en esta fecha ya no entra Prenatal y Maternidad, ya que ese grupo terminó su cronograma el martes 17 con los documentos finalizados en 8 y 9.

Marzo, además, no tiene solo pagos organizados por número de documento. Dentro del mismo cronograma siguen vigentes las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, y también las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, la Anses fijó un período general para todas las terminaciones de DNI que va del 12 de marzo al 10 de abril.

El esquema de este mes llega con una suba cercana al 2,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización responde al índice de movilidad vigente y se aplica automáticamente, sin necesidad de hacer trámites extra ante la Anses .

Los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones continúan este lunes según el cronograma oficial de Anses. Foto: Walter Moreno/Mdz Las ayudas que no dependen de la terminación del DNI continúan activas en marzo dentro del cronograma de la Anses. Walter Moreno/Mdz

Con ese aumento, la jubilación mínima queda en torno a los $369.600 y, con el bono extraordinario de $70.000, ningún beneficiario de ese tramo cobra menos de aproximadamente $439.600 en marzo. A su vez, quienes superan la mínima reciben un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese tope.

La actualización también impacta en las asignaciones familiares y universales. La AUH y la Asignación por Embarazo reciben la suba de marzo, mientras que se mantienen las condiciones habituales del sistema, como la retención del 20% en el caso de la AUH hasta la presentación de la Libreta.

El cronograma continuará en los días siguientes con nuevas fechas para jubilaciones mínimas, AUH y AUE, además de los pagos para haberes superiores al mínimo y Prestación por Desempleo más adelante en el mes. Por eso, quienes no cobren este miércoles deberán revisar la fecha que les corresponde dentro del calendario de marzo.