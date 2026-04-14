Anses sigue con el calendario de abril y este martes 14 paga a estos beneficiarios

Anses retoma este martes 14 de abril su cronograma mensual con depósitos para jubilaciones mínimas, Pensiones No Contributivas, AUH, AUE y asignaciones de prenatal y maternidad.

Con el calendario de pagos de abril ya en marcha, Anses avanzará este martes 14 con una nueva tanda de pagos para prestaciones previsionales y sociales. A diferencia del arranque del cronograma, esta jornada combinará cobros de jubilados y pensionados con asignaciones ligadas a hijos y embarazo, siempre bajo el esquema habitual de terminación del DNI.

El mes, además, se desarrolla con actualización en los haberes. Anses confirmó para abril un aumento de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con esa suba, la jubilación mínima pasa a $380.319,31 y llega a $450.319,31 con el bono de $70.000. En el caso de las asignaciones, la AUH queda en $136.666 y la AUH por Hijo con Discapacidad en $445.003.

En paralelo, la Prestación Alimentar continúa sin cambios y se acredita en la misma cuenta y fecha en la que se cobra la prestación principal. Para abril, Anses mantiene los montos en $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más.

anses eusebio blanco publico jubilados (2).JPG Anses aplica en abril un aumento de 2,90% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones. ALF PONCE MERCADO / MDZ Quiénes cobran este martes 14 de abril según la Anses Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 2

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 2

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 2

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 2 y 3 Además, siguen habilitadas dos prestaciones que no se pagan según terminación del DNI: