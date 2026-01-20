Anses: nuevo aumento para las asignaciones familiares confirmado para febrero

Anses confirmó que aplicó un nuevo incremento en las asignaciones familiares (SUAF) para el mes que comienza en pocos días.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó una actualización de los valores de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que regirá a partir de febrero de 2026. El ajuste mensual será del 2,85%, en línea con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) registrado por el Indec en diciembre de 2025.

La medida forma parte de las actualizaciones automáticas que realiza el organismo previsional para resguardar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación, y se aplicará sobre distintas prestaciones dentro del sistema de asignaciones familiares.

Actualización según el ingreso familiar en Anses Los nuevos montos que comenzarán a pagarse en febrero dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que agrupa los ingresos de todos los integrantes del hogar. Además, para acceder al beneficio, ningún miembro puede superar el tope de ingresos establecidos.

Anses y las SUAF. Entre los principales valores establecidos para las asignaciones familiares por hijo se encuentran:

Para grupos familiares con IGF hasta $971.786, la asignación por hijo será de $64.459,07.

En el tramo intermedio, entre $971.786,01 y $1.425.219, el monto será de $43.479,26.

Para ingresos entre $1.425.219,01 y $1.645.464, el valor será de $26.298.

Y para grupos familiares con ingresos que superen los $1.645.464 hasta $5.146.094, la prestación quedará en $13.566,87. Además, se actualizaron los topes para las asignaciones por hijo con discapacidad, donde el monto máximo para los grupos familiares de menores ingresos se eleva a $209.876,72.