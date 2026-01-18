Anses: quiénes cobran este lunes 19 de enero según el calendario de pagos

La Anses continúa este lunes 19 de enero con el calendario de pagos y se acreditan jubilaciones, pensiones y asignaciones con aumento.

Este lunes 19 de enero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con la acreditación de haberes a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Como todos los meses, el calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI, y contempla tanto prestaciones previsionales como asignaciones familiares.

En el primer mes del año, las prestaciones de Anses se actualizan con un aumento del 2,47%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Además, sigue vigente el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, lo que eleva los ingresos de los sectores más alcanzados por la actualización.

Con este ajuste, quienes cobran la jubilación mínima reciben en enero un total de $419.299,32. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $349.439,46, mientras que la Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez queda en $314.509,52. Por su parte, las beneficiarias de la Pensión Madre de 7 hijos perciben $419.299,32, igual que la jubilación mínima. Estos montos incluyen el bono y reflejan el impacto de la nueva fórmula de movilidad.

Calendario de pagos: quiénes cobran este lunes 19 de enero Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 6: cobran el 19 de enero. Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)