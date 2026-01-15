Cinco laboratorios quedaron inhabilitados tras controles de Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) oficializó en el Boletín Oficial una serie de disposiciones que afectan a laboratorios de distintas jurisdicciones. Las medidas se tomaron tras detectar irregularidades críticas en el cumplimiento de la normativa sanitaria, lo que derivó en la baja de habilitaciones y la clausura de actividades.

Laboratorios sin dirección técnica Entre los casos más relevantes figuran Laboratorios Weltrap S.A. en Rosario, Laboratorio Incaico S.A. en la Ciudad de Buenos Aires y Carter Pack S.R.L. en la Provincia de Buenos Aires. En todos ellos, la Anmat constató la ausencia de un director técnico, condición indispensable para garantizar la seguridad y eficacia de los productos. La falta de responsables vulnera el Sistema de Calidad Farmacéutico y fue calificada como deficiencia crítica.

Prohibiciones y recuperos La medida también alcanzó a Pacemaker S.R.L., dedicada a la importación y exportación de bolsas de sangre, que quedó sin habilitación por no contar con dirección técnica. En paralelo, se dispuso la prohibición de comercialización de productos elaborados por Ladece S.A., en Rosario, tras comprobar que fabricaba y distribuía sustancias no autorizadas en áreas no habilitadas. La empresa fue inhibida preventivamente y se ordenó el recupero de mercado de productos como alcohol isopropílico, cloruro de magnesio y pasta Lasar.