Cómo pedir la Ayuda Escolar Anual, el beneficio de Anses para miles de familias argentinas

A poco de que arranquen las clases, la Anses tiene lista una ayuda clave para las familias que se preparan para un nuevo ciclo lectivo. Con pocos requisitos, muchas personas pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual y cobrar más de $80.000 por hijo.

Este beneficio es un apoyo económico que se paga por cada hijo en edad escolar y que está pensado para cubrir parte de los costos vinculados a útiles, indumentaria, materiales y otros gastos habituales de la escolaridad.

En 2026, el monto confirmado de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo. Esta cifra incluye el refuerzo extraordinario incorporado en 2025 y se mantiene vigente para el próximo ciclo lectivo. El pago se realiza una sola vez por año, generalmente al comienzo de las clases, siempre que el trámite esté correctamente presentado.

La Ayuda Escolar Anual está destinada a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo y tengan hijos a cargo que asistan a establecimientos educativos oficiales.

El beneficio alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años que concurran a jardines maternales, nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que asistan a escuelas especiales, talleres protegidos, espacios de formación laboral o reciban tratamientos de rehabilitación.

Un requisito central para cobrar la Ayuda Escolar Anual es presentar todos los años el Certificado Escolar. Este trámite debe realizarse sin excepción hasta el 31 de diciembre y el formulario debe estar completo, sin enmiendas y con la firma correspondiente de la institución educativa o del profesional que realice el tratamiento.

Ayuda Escolar Anual: paso a paso para hacer el trámite en Anses

El trámite de la Ayuda Escolar Anual se hace de manera online a través de Mi ANSES y no requiere turno previo. El procedimiento es sencillo y puede completarse en pocos pasos.

Primero, hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, dentro del menú principal, se debe ir a la sección “Hijos” y seleccionar la opción “Presentar certificado escolar”.

Desde allí se genera el formulario correspondiente a cada menor. Ese documento debe imprimirse y llevarse a la escuela o institución para que sea completado y firmado. Una vez listo, se saca una foto o se escanea el certificado.

Por último, se vuelve a ingresar a Mi ANSES, se accede nuevamente a “Hijos” y a “Presentar certificado escolar”, y se carga el archivo. Con ese paso finalizado, queda completado el trámite para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026.