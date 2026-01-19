Jubilados de Anses: cuánto sube la mínima en febrero y qué cambia con el ajuste mensual

El arranque de febrero trae una certeza para los jubilados que cobran por Anses : el haber mínimo ya tiene nuevo valor tras la actualización mensual. La suba responde al esquema vigente de movilidad, que toma como guía la inflación y redefine el piso del sistema previsional.

El incremento se calcula con el índice de precios más reciente disponible, en este caso el dato de diciembre informado por el organismo estadístico. Con esa base, la actualización que se aplica en febrero queda en torno al 2,8% (algunas publicaciones la ubican en 2,84% por redondeos y cuadros de valores). La lógica es simple: se toma lo cobrado en enero y se lo incrementa con ese porcentaje, de manera automática y mensual.

Con la nueva movilidad, la jubilación mínima queda en el orden de los $359.000. En cuadros difundidos por distintos medios, la cifra se ubica en $359.079,70. Ese monto corresponde al haber previsional sin sumar extras. En paralelo, otras publicaciones informan un valor levemente superior, cercano a $359.219,42, diferencia asociada a decimales del porcentaje aplicado.

El haber mínimo funciona como punto de partida para ordenar todo el esquema. Quienes cobran ese piso pasan a percibir el nuevo valor como base. Y para los jubilados que están por encima, el impacto se ve con el mismo porcentaje, aunque el número final cambia según cada caso. En la práctica, febrero reacomoda escalas, topes y prestaciones vinculadas, porque el sistema se mueve en bloque cuando se aplica la movilidad.

Este dato también es relevante para pensionados y para quienes siguen de cerca la posibilidad de refuerzos. En los últimos meses, el haber mínimo convivió con un bono adicional que, cuando se paga, altera el total a cobrar. Varias notas dan por continuado un refuerzo de $70.000, aunque el punto central es que cualquier extra depende de una confirmación oficial. Por eso, la cifra “de bolsillo” puede no ser igual para todos, incluso entre quienes cobran la mínima.

Fechas de cobro y atención a anuncios

Más allá del monto, el cobro se organiza con el cronograma habitual, que se ordena por terminación de DNI. Es decir, no se paga el mismo día a todos. El calendario suele publicarse con anticipación y conviene chequearlo en los canales oficiales para evitar confusiones.

El punto a seguir, de acá a la liquidación, es si habrá anuncios complementarios. El haber mínimo ya está definido por la movilidad. Pero el total final podría variar si se confirma un bono u otro refuerzo extraordinario. Hasta que eso ocurra, la referencia clara para febrero es el nuevo piso previsional, que ronda los $359.000 y marca el ritmo del resto de las prestaciones.