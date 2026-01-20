Calendario de pagos: la Anses reveló quiénes cobran este martes

El martes 20 de enero continúa el cronograma del calendario de pagos de la Anses , con depósitos que alcanzan a distintos grupos de beneficiarios. En esta jornada, conviven cobros organizados por terminación del DNI con prestaciones que se acreditan sin un día específico, según el tipo de beneficio.

Desde el organismo previsional reiteraron que los pagos se depositan directamente en la cuenta bancaria informada y que el dinero queda disponible una vez acreditado.

Además, se acreditan las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento— y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, sin necesidad de respetar una terminación del DNI .

Mientras avanza el calendario de pagos, la Anses mantiene vigente en enero un aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Con esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $349.299,32. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, lo que eleva el ingreso total del mes a $419.299,32.

En cuanto a las asignaciones, la AUH y la Asignación por Embarazo alcanzan los $125.517,55, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF se paga en $62.765 para el primer tramo de ingresos.