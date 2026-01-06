Anses: cuál es el descuento extra a jubilados y pensionados en enero de 2026
Anses recordó la vigencia del descuento que se le otorga a todos los jubilados y pensionados, que sigue presente en enero.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció la continuidad y ampliación del programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados, que incluye descuentos adicionales en supermercados y comercios de todo el país durante el mes de enero de 2026. La iniciativa busca aliviar el impacto del costo de vida y fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores.
El beneficio forma parte del programa Beneficios Capital Humano y se aplica de manera automática al momento de realizar compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión, sin necesidad de realizar trámites previos ni inscribirse.
Cómo funcionan los descuentos de Anses
Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de ANSES pueden acceder a:
Descuentos mínimos del 10% en supermercados, aplicables a productos de consumo básico.
Reintegros adicionales, que varían según la entidad bancaria donde se acrediten los haberes.
Beneficios extendidos a otros rubros como farmacias, perfumerías y comercios de cercanía, donde los descuentos pueden alcanzar hasta el 20%.
En muchos casos, los reintegros se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los días posteriores a la compra.
Actualmente, el programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta en todo el país, incluyendo grandes cadenas de supermercados y negocios barriales, lo que garantiza un amplio acceso al beneficio.
Uno de los puntos destacados del programa es su simplicidad: para acceder al descuento, solo es necesario pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde ANSES deposita el haber mensual. No se requiere inscripción, validación previa ni gestión online.
Desde el organismo previsional señalaron que la medida apunta a reducir el gasto en bienes esenciales, como alimentos y productos de higiene, rubros que representan una parte significativa del presupuesto mensual de jubilados y pensionados.
Este beneficio se suma a otras medidas vigentes en enero de 2026, como la actualización de haberes previsionales y el pago de refuerzos económicos, conformando un paquete de políticas orientadas a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los adultos mayores.