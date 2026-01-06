Anses: cuál es el descuento extra a jubilados y pensionados en enero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) anunció la continuidad y ampliación del programa de beneficios destinado a jubilados y pensionados, que incluye descuentos adicionales en supermercados y comercios de todo el país durante el mes de enero de 2026. La iniciativa busca aliviar el impacto del costo de vida y fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores.

El beneficio forma parte del programa Beneficios Capital Humano y se aplica de manera automática al momento de realizar compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión, sin necesidad de realizar trámites previos ni inscribirse.

Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de ANSES pueden acceder a:

El nuevo calendario de pagos de la Anses incluye todas las prestaciones sociales de noviembre de 2025.

En muchos casos, los reintegros se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los días posteriores a la compra.

Beneficios extendidos a otros rubros como farmacias, perfumerías y comercios de cercanía , donde los descuentos pueden alcanzar hasta el 20%.

Reintegros adicionales , que varían según la entidad bancaria donde se acrediten los haberes.

Actualmente, el programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta en todo el país , incluyendo grandes cadenas de supermercados y negocios barriales, lo que garantiza un amplio acceso al beneficio.

Uno de los puntos destacados del programa es su simplicidad: para acceder al descuento, solo es necesario pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde ANSES deposita el haber mensual. No se requiere inscripción, validación previa ni gestión online.

Desde el organismo previsional señalaron que la medida apunta a reducir el gasto en bienes esenciales, como alimentos y productos de higiene, rubros que representan una parte significativa del presupuesto mensual de jubilados y pensionados.

Este beneficio se suma a otras medidas vigentes en enero de 2026, como la actualización de haberes previsionales y el pago de refuerzos económicos, conformando un paquete de políticas orientadas a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los adultos mayores.