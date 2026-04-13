Anmat prohibió cápsulas de limpieza para cafeteras que se vendían en Mercado Libre

Anmat publicó en el Boletín Oficial la prohibición de cápsulas de limpieza para cafeteras de la marca Urnex detectadas en Mercado Libre sin registro sanitario.

La Disposición 1825/2026 publicada en el Boletín Oficial prohíbe las cápsulas de limpieza Urnex para Nespresso que se vendían en Mercado Libre sin registro ante Anmat. Foto: Archivo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de productos domisanitarios de la marca Urnex en todo el país y en plataformas de venta online. La medida fue oficializada mediante la Disposición 1825/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Qué son las cápsulas Urnex y para qué sirven Los productos alcanzados por la prohibición son cápsulas de limpieza para cafeteras, específicamente diseñadas para máquinas tipo Nespresso. Se trata de insumos domisanitarios que se insertan en la cafetera para limpiar su interior y eliminar residuos de café acumulados. Su uso incorrecto o la presencia de ingredientes no controlados puede representar un riesgo para la salud de quienes luego consumen bebidas con esa máquina.

Productos sin registro ante Anmat y de origen desconocido Según se detalla en la norma, la investigación se inició a partir de tareas de fiscalización y una denuncia presentada por la firma Wayne Chemical S.R.L., titular del registro del producto en Argentina, que alertó sobre la venta de versiones ilegítimas del mismo. El denunciante aportó factura de compra y capturas de pantalla del producto comercializado en la plataforma digital Mercado Libre, donde se ofrecía en una presentación de cápsula individual en una bolsa con tarjeta y datos del comercio vendedor.

Los productos alcanzados por la prohibición son el identificado como "URNEX. CLEANING cup. SEE BOX FORM FULL DETAILS. DO NOT DRINK. WARNING" en presentación de cápsula individual y el "URNEX - NESPRESSO CLEANING CAPSULES". Ambos carecen de datos de registro de establecimiento y de producto ante Anmat.

De acuerdo a lo informado, los productos eran comercializados con rótulos íntegramente en inglés y sin el correspondiente sobrerótulo en castellano exigido por la normativa local. Además, la firma titular del registro en el país confirmó que no importó ni comercializó estas unidades, lo que indica que se trata de productos ilegítimos que ingresaron al país por canales no autorizados.