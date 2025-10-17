Ampliación de escuelas, paneles solares y nuevos edificios: los ejes del presupuesto educativo para 2026

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó ante las comisiones legislativas de Hacienda los lineamientos del Presupuesto 2026 para su área

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó ante las comisiones legislativas de Hacienda los lineamientos del Presupuesto 2026 para su área. Según explicó, su cartera administrará el 25,3% del presupuesto provincial de manera directa, cifra que asciende al 29,1% si se suman los fondos indirectos destinados a Educación. El funcionario destacó que la prioridad del Gobierno de Mendoza es sostener la inversión en infraestructura escolar, formación docente y políticas culturales.

El presupuesto global del Ministerio supera los 1,6 billones de pesos. De ese total, el 73% se destinará al pago de salarios y el 27% a inversiones consideradas estratégicas, como tecnología, obras y equipamiento. En materia de infraestructura, el plan prevé la ampliación de 28 escuelas, la construcción de 24 nuevos edificios y la instalación de paneles solares en 20 establecimientos, con el objetivo de reducir costos energéticos y mejorar la sustentabilidad.

En el ámbito educativo, Tadeo García Zalazar subrayó la continuidad de programas clave como el Plan Provincial de Alfabetización, que ahora incluye Matemática, y el Censo de Fluidez y Comprensión Lectora. Además, se fortalecerá el programa EDUTEC, con una inversión superior a 105 mil millones de pesos, para llevar tecnología a todas las aulas. También se ampliarán las capacitaciones docentes, las becas para estudiantes de carreras prioritarias y la cobertura de salas de tres años, con la meta de alcanzar la universalización en 2027.

Respecto a Infancias, el titular de la DGE detalló que se incrementarán los recursos para programas de protección, capacitación y acompañamiento. Actualmente, la provincia cuenta con 45 hogares o residencias alternativas donde viven unos 300 niños y adolescentes. Se proyecta la mejora edilicia de estos espacios y la construcción de nuevos hogares provinciales, además de continuar con la ampliación del centro juvenil ex-COSE.

En materia cultural, el Presupuesto 2026 contempla que el 30% de los fondos destinados a Cultura se orienten a la Fiesta Nacional de la Vendimia y a otros festivales provinciales. También se prevé la apertura de nuevos espacios culturales, entre ellos el Museo Quino, que funcionará en el edificio de la antigua escuela Mitre. Paralelamente, avanzan obras de restauración en museos como el Cornelio Moyano y el Fader.