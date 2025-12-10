Alumnos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires mejoraron su rendimiento en Lengua y Matemática

Este miércoles, se dieron a conocer los resultados de las pruebas de Finalización de Estudios Primarios (FEPBA) y de Tercer Año de Estudios Secundarios (TESBA) en la Ciudad de Buenos Aires . De acuerdo con las evaluaciones, en los últimos dos años, los indicadores de aprendizaje de los estudiantes de escuelas primarias y secundarias porteñas mostraron mejoras en Lengua y Matemática .

Según lo comunicado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , el plan estratégico “ Buenos Aires Aprende ”, lanzado en 2024, aparece como el marco que organiza este avance: pone el foco en Lengua y Matemática , fortalece los aprendizajes básicos, impulsa la innovación pedagógica y suma la transformación digital como herramienta cotidiana en las aulas.

En séptimo grado, las pruebas FEPBA registraron subas en ambos sectores de gestión. En Matemática , las escuelas estatales lograron un incremento de 17,2 puntos y las privadas avanzaron 15,2 puntos respecto de los resultados obtenidos en 2023.

En Lengua también hubo una mejora clara: el sector público creció 10 puntos y el privado 9,1. Estos niveles representan el mejor puntaje de toda la serie histórica en Lengua y el segundo más alto en Matemática desde 2013. Según los datos oficiales, cada vez más alumnos son capaces de resolver consignas de mediana y alta complejidad, mientras que disminuye el grupo que solo puede abordar ejercicios simples.

En ese marco, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , expresó: “Nuestro desafío es generar un cambio en la experiencia y dejar atrás una escuela que fue diseñada para una realidad que cambió profundamente. Tenemos que cambiar lo que pasa dentro del aula y los resultados de las pruebas nos muestran que vamos por el buen camino. Esta gestión enfrenta los problemas y trabaja para que los chicos sientan que en la escuela están recibiendo las herramientas que necesitan".

Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, manifestó: “Invertir en educación es invertir en futuro y fortalecer el plan Buenos Aires Aprende nos permite fortalecer el aprendizaje, mejorar la formación docente, contar con escuelas más cuidadas y lograr un mayor acompañamiento a las familias, con metas claras y objetivos de logro”.

“En la Ciudad, el aprendizaje es una prioridad. No lo decimos solo con palabras: lo sostenemos con presupuesto, planificación y hechos concretos que se traducen en resultados reales”, agregó Miguel.

Menos desigualdad entre gestión estatal y privada

En el final de la primaria también se observan señales de equidad. La diferencia de rendimiento entre las escuelas privadas y las estatales se acortó: la brecha se redujo en 2 puntos en Matemática y en 0,9 puntos en Lengua frente a la medición previa. En términos de logro, el ciclo lectivo 2025 concluirá con un mayor porcentaje de estudiantes capaces de resolver tareas de dificultad intermedia y alta: en Lengua se pasó de 61,7% en 2023 a 65,5% en 2025, mientras que en Matemática la cifra subió de 33,5% a 40,7% en el mismo período.

En tercer año del secundario, la prueba TESBA también arrojó resultados superiores. Las escuelas de gestión estatal mostraron la mejora más marcada en Matemática, con un aumento de 14,2 puntos, y las privadas crecieron 9,9 puntos. En Lengua, el desempeño del sector público avanzó 2,9 puntos en comparación con 2023, mientras que en las instituciones privadas se verificó una baja de 2,8 puntos.

Aun así, el promedio general de la Ciudad subió 1,2 puntos gracias al progreso de los estudiantes con desempeños más bajos en el sistema estatal. La distancia entre ambos sectores se redujo 5,7 puntos en Lengua y Literatura y 4,3 puntos en Matemática, y el grupo capaz de resolver tareas de mediana y alta dificultad pasó de 38,4% a 42,9%.

Avances y desafíos en la Secundaria porteña

Los datos también dejan en evidencia que todavía hay desafíos. En Lengua y Literatura, disminuyó el porcentaje de alumnos que logra resolver las tareas más complejas: del 58,7% registrado en 2023 al 55,4% en 2025.

Al mismo tiempo, creció la proporción de quienes, al menos, pueden afrontar los ejercicios más sencillos de la prueba. Para las autoridades, esto muestra un piso de aprendizaje más robusto, aunque el sistema todavía debe trabajar para consolidar los niveles más altos de desempeño, en especial en la escuela secundaria.