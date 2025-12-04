Alerta por tormentas "puntualmente severas", granizo y ráfagas de hasta 80 Km/h: en qué zonas de Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo para este viernes en distintas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este viernes 5 de diciembre por tormentas de variada intensidad y en distintas zonas de Mendoza. Las condiciones se extenderán durante el fin de semana, por lo que algunos eventos – como la Fiesta Provincial de la Cerveza- fueron reprogramados.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, La Paz, San Martín y Santa Rosa. “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas”, anunciaron.

Y agregaron que “las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

alerta tormentas viernes El SMN emitió un alerta por tormentas para este viernes en Mendoza. Desde el SMN detallaron que “en las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve”.

Así estará el tiempo en Mendoza este viernes 5/12 Viento: circulación de viento leve desde el sur desde las 7 en zona Sur y cerca de las 9 en la zona Norte y Este. Este viento será continuo y leve y se prolongará hasta las 23.

circulación de viento leve desde el sur desde las 7 en zona Sur y cerca de las 9 en la zona Norte y Este. Este viento será continuo y leve y se prolongará hasta las 23. Nubosidad: c ielo despejado durante la mañana. A las 14 o 15, se inicia convección en el Oeste del Gran Mendoza, y se extiende hacia Valle de Uco y zona Este, donde podrían presentarse tormentas moderadas, principalmente de lluvias, sin descartar la caída de granizo pequeño. En la zona Sur, cielo seminublado.

ielo despejado durante la mañana. A las 14 o 15, se inicia convección en el Oeste del Gran Mendoza, y se extiende hacia Valle de Uco y zona Este, donde podrían presentarse tormentas moderadas, principalmente de lluvias, sin descartar la caída de granizo pequeño. En la zona Sur, cielo seminublado. Alta Montaña: cielo despejado durante la mañana. Mal tiempo en la parte Norte desde las 15 en adelante, con posibilidad de precipitaciones moderadas. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, la de este viernes será una jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. La mínima esperada es de 23ºC y la máxima de 36ºC.