Washington exige la salida inmediata de ciudadanos estadounidenses ante el riesgo en Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su aviso de viaje para Venezuela y solicitó a ciudadanos y residentes legales que abandonen el país de inmediato. La advertencia, de nivel 4, la más alta posible, detalla riesgos de detención arbitraria, tortura, violencia criminal y falta de servicios esenciales.

El nuevo aviso subraya que Washington no cuenta con la capacidad para asistir a los estadounidenses debido al cierre de la embajada en Caracas desde marzo de 2019. La actualización enfatiza que no hay forma segura de permanecer o desplazarse dentro del territorio venezolano, incluso para quienes cuentan con doble nacionalidad. Donde la alerta enfatiza no viajar a este país.

El comunicado del Departamento de Estado La comunicación oficial sostiene que fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a ciudadanos estadounidenses sin notificar a las autoridades consulares ni permitir acceso a abogados o familiares.

A través de la cuenta oficial de X expresaron, "El Departamento de Estado ha emitido una alerta Nivel 4: No Viajar para Venezuela debido a delincuencia, disturbios civiles, secuestros y el arresto y detención arbitraria de ciudadanos estadounidenses. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Venezuela que salgan lo antes posible".

G7R-b7TaYAEFpJb Además, este alerta llega en un momento de tensión diplomática, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que las operaciones estadounidenses contra redes criminales asociadas al gobierno de Nicolás Maduro “van mucho más allá” de la presión diplomática e incluso advirtió sobre un posible despliegue sobre territorio venezolano.