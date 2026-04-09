Alerta en PAMI por perfiles falsos y estafas a jubilados: cómo prevenirlas

El PAMI emitió una advertencia ante el o de estafas digitales en las que delincuentes utilizan perfiles falsos en redes sociales para engañar a afiliados y robar información personal. La situación se da en un contexto de mayor uso de canales online para realizar trámites y consultas.

Según se informó, estas cuentas fraudulentas suelen ofrecer supuestos beneficios , bonos o gestiones rápidas con el objetivo de obtener datos sensibles como números de documento, claves bancarias o información de afiliación.

Desde el organismo detallaron una serie de pautas clave para reconocer perfiles auténticos y evitar caer en engaños:

En cambio, los perfiles falsos suelen ser recientes, con poca actividad y mensajes genéricos o sospechosos.

El organismo remarcó que nunca solicita datos personales, claves bancarias ni pagos a través de mensajes privados, por lo que cualquier contacto de ese tipo debe considerarse fraudulento.

Cómo evitar caer en estafas virtuales. Foto: Freepik PAMI acerca herramientas para evitar estafas virtuales o telefónicas. Foto: Freepik

Además, recomiendan no ingresar a enlaces dudosos ni brindar información confidencial fuera de los canales oficiales, como el sitio web o la aplicación institucional.

Qué hacer ante una posible estafa

En caso de sospecha o si ya se compartieron datos, se aconseja actuar rápidamente:

Comunicarse con el banco para proteger cuentas

Denunciar la situación a través de los canales oficiales

Contactar la línea de atención del organismo

También se sugiere guardar pruebas como capturas de pantalla para facilitar la denuncia.

El aumento de este tipo de maniobras refleja cómo las estafas digitales evolucionan junto con la expansión de los servicios online.

Frente a este escenario, desde el organismo insisten en la importancia de la prevención y la verificación de las fuentes antes de brindar cualquier tipo de información personal.