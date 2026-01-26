Alerta por "muro atmosférico": qué es el fenómeno que provoca el calor extremo y récord en la Argentina

Un bloqueo atmosférico actúa como una barrera que mantiene el aire caliente sobre el país e impide el ingreso de masas frías durante varios días.

Este muro atmosférico es la razón por la que gran parte de Argentian enfrenta una ola de calor.

Una extensa zona de la Argentina atraviesa jornadas de calor intenso, con temperaturas que alcanzan valores récord. Aunque este tipo de episodios suele asociarse al verano, especialistas explican que el escenario actual responde a un fenómeno meteorológico específico conocido como bloqueo atmosférico, también denominado “muro atmosférico”.

Este evento funciona como una barrera persistente que atrapa el aire cálido en distintas regiones del país e impide el avance de aire frío, especialmente hacia el centro, el noroeste y parte del sur del territorio nacional.

Qué es un bloqueo atmosférico y por qué eleva las temperaturas El bloqueo atmosférico se produce cuando un anticiclón, es decir, un sistema de alta presión, permanece casi inmóvil durante varios días. Esto interrumpe la circulación habitual del aire y altera los patrones normales del clima.

Como consecuencia, se generan vientos constantes del sector norte que transportan aire cálido hacia gran parte del país. Al mismo tiempo, las masas de aire frío que suelen avanzar desde la Patagonia quedan detenidas, lo que prolonga el calor extremo y las temperaturas elevadas durante períodos extendidos.

El rol de la subsidencia en el aumento del calor El fenómeno se ve reforzado por un proceso conocido como subsidencia, que implica el descenso de aire desde las capas superiores de la atmósfera. Al bajar, ese aire se comprime por la presión del anticiclón y se calienta, lo que contribuye a un incremento adicional de la temperatura en superficie.