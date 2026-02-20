Alerta en Mendoza por granizo y tormentas fuertes: los departamentos alcanzados y qué se recomienda hacer

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas con posible granizo y viento intenso en distintos puntos de Mendoza, con recomendaciones para reducir riesgos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas para Mendoza, con foco en episodios que pueden traer granizo, descargas eléctricas, chaparrones intensos en poco tiempo y ráfagas fuertes.

El aviso se enmarca en un escenario de inestabilidad que, según los reportes oficiales, puede intensificarse por momentos y dejar acumulados relevantes de lluvia.

Departamentos bajo advertencia El listado incluye sectores del Este provincial, como Junín y Rivadavia. También aparecen áreas de montaña y precordillera vinculadas al Valle de Uco: los valles de San Carlos, Tunuyán y Tupungato. En la misma nómina se incorporan zonas de valles en Luján de Cuyo. En el Gran Mendoza, la advertencia abarca Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. Hacia el Sur, el SMN contempla la franja baja de Malargüe y, además, General Alvear junto con la zona baja de San Rafael.

La alerta amarilla del SMN anticipa tormentas aisladas, con posibilidad de que algunas se vuelvan fuertes o incluso localmente severas. Entre los eventos asociados aparecen granizo, mucha actividad eléctrica, lluvias abundantes concentradas en lapsos cortos y viento con ráfagas que pueden trepar hasta los 80 km/h. En cuanto al agua acumulada, el rango estimado va de 25 a 50 milímetros, aunque no se descarta que en puntos específicos el registro sea mayor. En los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones podrían darse como nieve y/o granizo.

mapa_alertas ¿Qué hacer un día de lluvia? Encuesta MDZ lluvia Recomendaciones para reducir riesgos Ante este tipo de situación, las sugerencias oficiales apuntan a evitar traslados innecesarios y a preparar la vivienda para un evento breve pero intenso. Se aconseja no sacar residuos a la vía pública y mantener limpios desagües y rejillas, porque la obstrucción suele agravar anegamientos. Si entra agua al hogar, la indicación es cortar el suministro eléctrico y desconectar artefactos para disminuir riesgos. También se recomienda cerrar aberturas, mantenerse alejado de puertas y ventanas durante la tormenta y asegurar objetos que puedan volarse o desplazarse por el viento. Si la tormenta sorprende en la calle, lo más seguro es buscar refugio en un edificio o dentro de un vehículo cerrado.