Alerta en Mendoza por el pronóstico para este sábado: cuándo vuelve a llover

El pronóstico en Mendoza anticipa un sábado parcialmente nublado con descenso de la temperatura: se esperan algunas precipitaciones durante la madrugada.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional(SMN) indica que este sábado 21 de marzo la provincia de Mendoza tendrá una jornada con nubosidad variable y descenso de temperatura, acompañada por algunas precipitaciones aisladas durante las primeras horas del día.

Las lluvias se registrarán principalmente en el sur provincial, en departamentos como San Rafael y Alvear durante la mañana. Sin embargo, con el paso de las horas el panorama comenzará a mejorar y el cielo irá despejando gradualmente.

Cómo estará el tiempo durante el día La mañana y la tarde se presentan con nubes y algo de sol, prácticamente sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas irán en ascenso a lo largo de la jornada, con una mínima de 14°C y una máxima que puede trepar hasta los 21°C. Desde Contingencias Climáticas también alertaron sobre vientos moderados del sector sur rotando al noreste y parcial nublado en la cordillera.

El pronóstico extendido para Mendoza Para el domingo 22 de marzo se espera un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 14°C y una máxima de 23°C. El tiempo será inestable hacia la noche con tormentas aisladas y precipitaciones en la cordillera, según el pronóstico de Contigencias Climáticas.