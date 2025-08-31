Advierten por posibles cortes del servicio de agua potable y desbordes cloacales

La empresa estatal asegura que la tormenta a la altura de Agua de Las Avispas generó un intenso ingreso en los canales de agua a los establecimientos potabilizadores, causando turbiedad. Las recomendaciones.

La empresa estatal Aguas Mendocinas informó mediante una serie de comunicados sobre la posibilidad de que la tormenta que se originó el pasado sábado traiga como consecuencia la pérdida del servicio de agua potable en algunas zonas del Gran Mendoza, así como también relevó una serie de desbordes cloacales que afectan a tres departamentos.

Advertencia por los cortes en el servicio de agua potable "Debido a las intensas tormentas registradas en la zona de Urfalino, en Agua de las Avispas, se han detectado niveles elevados de turbiedad en los canales de ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores", señalaron en un informe. Según indicaron, actualmente los valores de turbiedad alcanzan los 5000 NTU, lo que supera los parámetros habituales de operación.

Esta situación obliga a la empresa a reducir temporalmente la producción en las plantas potabilizadoras de Benegas y Alto Godoy, con el objetivo de preservar la calidad del servicio. Por lo tanto, como advirtieron, el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del Área Metropolitana. "Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando intensamente para normalizar la situación lo antes posible", señalaron.

En este contexto, desde la empresa Aguas Mendocinas solicitaron a la población un uso responsable del servicio, además de recordar una serie de recomendaciones para cuidar al máximo las reservas de agua potable. Estas son:

Mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.

Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.

Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido.