Adiós spam: WhatsApp y una nueva función para protegerte de los números no agendados

WhatsApp sigue innovando con distintas medidas y empleando funciones que pueden traer facilidades para el usuario.

WhatsApp con más funciones para sus usuarios.

En la era de la comunicación digital masiva, la inclusión no deseada en grupos de WhatsApp se ha convertido en una molestia recurrente para muchos usuarios. Ser agregado sin consentimiento a chats de promoción, venta o discusiones irrelevantes no solo satura las notificaciones, sino que también expone innecesariamente el número de teléfono personal a extraños.

Afortunadamente, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo ofrece una función de privacidad que permite controlar quién tiene la capacidad de sumarte a un grupo, brindando a los usuarios el poder de filtrar estas invitaciones.

Paso a paso para blindar tu cuenta de WhatsApp La configuración que permite restringir las invitaciones a grupos se encuentra dentro de los ajustes de Privacidad de WhatsApp. Seguir estos sencillos pasos asegura que solo las personas que elijas puedan añadirte directamente evitando el spam:

Accede a la Configuración de la Aplicación: Dentro de WhatsApp, toca el ícono de los tres puntos verticales (en Android) o la pestaña de "Configuración" o "Ajustes" (en iOS), generalmente ubicado en la esquina inferior derecha.

Ingresa a "Privacidad": Selecciona la opción "Cuenta" y luego elige "Privacidad".

Localiza la Opción "Grupos": Desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado "Grupos".

Selecciona la Opción de Filtro: Al ingresar a "Grupos," verás tres alternativas: "Todos": Cualquier persona con tu número puede agregarte a grupos (configuración predeterminada). "Mis contactos": Solo las personas que tienes agendadas en tu lista de contactos pueden añadirte a grupos. "Mis contactos, excepto...": Te permite excluir de tu lista de contactos a personas específicas que no quieres que te agreguen.

Recomendación de Seguridad: Para una protección máxima y para evitar el spam de números que no conoces, la opción ideal es "Mis contactos". Al seleccionar esta alternativa, solo recibirás invitaciones de gente que tú ya tienes agendada.

Qué pasa cuando quieren invitarte a un grupo Al activar la configuración "Mis contactos", cualquier usuario que no esté en tu agenda y quiera sumarte a un grupo recibirá una notificación informándole que no tiene permiso para hacerlo.