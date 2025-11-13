WhatsApp se suma a la lucha contra las estafas virtuales

Pensando en la seguridad de sus usuarios, WhatsApp ha decidido dar un paso más en materia de seguridad.

Con el uso de las redes sociales permanentemente aumentan también los riesgos de enfrentarse a estafas virtuales o fraudes. Es por eso que WhatsApp, la app de mensajería más utilizada en el mundo, ha desarrollado ciertas estrategias para proteger a sus usuarios.

Recientemente, WhatsApp integró la posibilidad de bloquear llamadas y mensajes de orígenes sospechosos. Aunque activar esta función podría subir tu nivel de seguridad, el sistema también podría filtrar mensajes y llamadas de números legítimos. Se trata de una herramienta ideal para usuarios que reciben mensajes o llamadas de números desconocidos con frecuencia. También es útil cuando se sospecha de alguna posibilidad de ataque a ese número.

Cómo aumentar la privacidad y seguridad de tu WhatsApp (Shutterstock). Cómo aumentar la privacidad y seguridad de tu WhatsApp (Shutterstock). Cómo funciona la nueva función de WhatsApp Esta función filtra mensajes y llamadas de números que no estén registrados en la lista de contactos. A su vez, oculta la vista previa de enlaces, imágenes o videos que lleguen de estos usuarios con el fin de reducir el riesgo a una posible estafa. También, limita o directamente bloquea algunos ajustes sensibles de su cuenta, como el acceso a códigos de seguridad.