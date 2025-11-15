Cómo ver una foto temporal de WhatsApp más de una vez

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo. Su interfaz y practicidad la han llevado a ser la más elegida entre más de dos mil millones de usuarios que día a día comparten fotos, videos, audios, documentos y mucho más.

En este sentido, la plataforma suele incorporar funciones pensadas para mejorar la privacidad y la seguridad de todos sus usuarios. Hace un tiempo sumó la opción de enviar fotografías efímeras, es decir, que al ser recibidas, solo pueden ser vistas una sola vez. Esta función fue celebrada por muchas personas, ya que este tipo de contenido se borraba inmediatamente y no quedaba alojado en el dispositivo, sin embargo, lo que muchos no saben es que existe un truco para volver a ver estas fotos temporales.

Cómo ver las fotos temporales de WhatsApp otra vez El método permite ver una foto enviada con la opción "ver una vez" más veces desde WhatsApp Web o la versión de escritorio. Para hacerlo, se debe abrir WhatsApp Web en la computadora y mantener la sesión iniciada, pero sin abrir todavía la foto. Luego, es necesario activar el modo avión en el teléfono, desconectando tanto el wifi como los datos móviles.