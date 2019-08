Sergio Salinas es uno de los abogados que representa a parte de las víctimas como querellante particular en la causa del Instituto Próvolo de Luján. Luego de haber presenciado el inicio del esperado juicio a cargo del Tribunal Penal Colegiado Número, el profesional calificó lo acontecido como “improductivo” por distintas razones.

Resolución del tribunal sobre declaraciones de las víctimas

La primera complicación surgida era una petición por parte de la defensa, que solicitaba volver a interrogar a las víctimas que habían declarado anteriormente bajo testimonio en Cámara Gesell. “Entendemos que cualquier víctima de un delito sexual, menor de edad o con condiciones de vulnerabilidad, la ley establece que debe ser llevada a cabo su declaración en una versión de Cámara Gesell”, explicó el doctor Salinas. “El objetivo es que no tengan que volver a decir todo lo sufrido tantas veces. Es un derecho que los chicos ejercieron de esa manera”, agregó.

“Los chicos hoy sufrieron y lloraron puertas adentro, con grandes estados de nervios, hubo dos desmayos. Cuando se resolvió esto, quedaron mucho más tranquilos por supuesto”.

Juicio postergado

“Se suspende por algo que no es lo que parece. Corradi (cura de 83 años imputado), que tiene un problema auditivo, se suponía que con un auricular iba a escuchar. Hoy no escuchó lo suficiente y fue tomada una idea nuestra para que la legislatura prestara dos personas taquígrafas para aportar una versión taquigráfica instantánea. El tribunal le puso a disposición (a Corradi) un auricular, una versión taquigráfica y todos los días le van a dar una copia audiovisual de lo que pasa en audiencia para que plantee cualquier duda con su defensa", explicó Salinas.

“De esta manera se cumple con cualquier tipo de posible denuncia o que se crea que no estamos ante un debido proceso penal. Se está llevando al extremo el rigorismo legal para que nadie diga que fue una condena a los empujones”.

El abogado continuó: “El juicio queda suspendido porque hay que coordinar la versión taquigráfica, porque hay un imputado que no entiende lo que está pasando. También faltan las pericias para Gómez que han quedado pendientes porque la defensora oficial no puede entenderlo ni siquiera con los intérpretes. Si la pericia dice que Gómez es imputable, sigue el juicio como viene hasta ahora. Si no, el caso se cae para Gómez pero el juicio sigue”.

¿Cuánto durará el juicio?

Consultado acerca de su estimación sobre una posible aproximación al fin del litigio, el abogado fue muy crítico ante la falta de cooperación de la Iglesia: “Yo calculo que va a durar aproximadamente 2 meses. Podría ser más rápido si ayudara la Iglesia Católica, pero no está a la altura de las circunstancias” afirmó. “Acá hay una víctima en el caso que dijo que la abusó una persona que no es ni Corradi ni Corbacho, y esa persona es cura. Ellos no nos dan la foto, entonces realmente podríamos ir más rápido y saber más testigos de los que sabemos porque no nos dan la lista de los que fueron al Instituto Próvolo”.