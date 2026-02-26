A sacar el paragüas: en qué zonas de Mendoza se registrarán fuertes tormentas hoy jueves

El día será más cálido y estable en el llano, pero la inestabilidad regresará y hay alerta en gran parte de Mendoza.

El jueves traerá un leve aumento de la temperatura en Mendoza. La jornada comenzará con nubosidad variable y un ambiente templado que irá ganando calor con el correr de las horas. Sin embargo, el punto más importante del día no estará en la temperatura, sino en la alerta amarilla que alcanza a gran parte de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas en Las Heras (zona este), La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe. Según el organismo, a partir de las 15 podrían registrarse tormentas aisladas con fenómenos intensos, acompañadas “por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

Además, se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de valores puntualmente superiores en las zonas bajo alerta. En el Gran Mendoza también se esperan lluvias, aunque con menor intensidad que en los departamentos mencionados.

La mínima será de 17° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 31° por la tarde.

El tiempo en Mendoza para el viernes y sábado El viernes continuará el tiempo inestable. Se prevé nubosidad variable, poco cambio de la temperatura y tormentas que podrían ser intensas en algunos sectores. No se descarta la caída de granizo, mientras que en Malargüe se espera viento Zonda durante la jornada. La máxima rondará los 33° y la mínima será de 18°.