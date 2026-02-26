Mendoza ajusta los costos del transporte, pero mantiene las tarifas vigentes

La medida ajusta el cálculo de costos operativos del sistema en el Gran Mendoza y servicios de media y larga distancia.

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves el Decreto Nº 285, publicado en el Boletín Oficial de Mendoza, que establece una adecuación en el valor del costo por kilómetro del servicio público de transporte de pasajeros.

La medida se enmarca en un expediente administrativo iniciado a partir de presentaciones realizadas por distintas empresas concesionarias del sistema, tanto del Área Metropolitana del Gran Mendoza como de los servicios de media y larga distancia. Según se detalla en el texto oficial, las firmas solicitaron la revisión del esquema vigente en función de cambios en sus costos operativos.

El decreto, impulsado por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, toma en consideración la evolución de variables económicas que impactan directamente en la prestación del servicio, como insumos, mantenimiento, salarios y otros factores asociados a la operación del transporte.

Revisión de costos del sistema De acuerdo con los fundamentos del Decreto 285, la actualización del costo por kilómetro busca reflejar con mayor precisión la estructura real de gastos de las empresas prestadoras. En ese sentido, el Gobierno provincial analizó las presentaciones de múltiples operadores que integran los distintos grupos del sistema de transporte.

Entre las firmas involucradas se encuentran concesionarias del servicio urbano del Gran Mendoza, así como empresas que operan recorridos interurbanos y de larga distancia. El objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema y asegurar la continuidad de las prestaciones.