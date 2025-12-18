A nueve años de su creación, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires registra el nivel más bajo de delitos

A nueve años de la creación de su fuerza, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , el Gobierno porteño celebró este martes lo que definió como un “hito institucional” en materia de seguridad : el nivel más bajo de delitos desde la puesta en marcha de la fuerza. El acto se realizó en Costanera Sur e incluyó un desfile y reconocimientos a efectivos destacados.

Durante la ceremonia, el jefe de Gobierno, Jorge Macri , destacó los resultados alcanzados en 2025 y afirmó que “hemos logrado la baja de todos los delitos, un logro que nos llena de orgullo y que nos compromete a seguir combatiendo el delito”. En ese marco, subrayó que los indicadores responden a “una fuerza que está a la altura y una gestión que asume la responsabilidad de acompañarla”.

Macri remarcó además que para su administración “el orden y la seguridad no se negocian” y advirtió que no permitirá que los porteños “sean rehenes de minorías que gritan fuerte para defender privilegios”. En esa línea, ratificó la continuidad de los operativos contra las usurpaciones y la ocupación ilegal de viviendas, al sostener que en la Ciudad “la propiedad privada se respeta”.

En su discurso, el jefe de Gobierno repasó algunas de las medidas implementadas durante el último año, como la incorporación de 2.500 policías en calle, más de 680 móviles, la instalación de 400 Puntos Seguros y más de 16.000 cámaras de vigilancia. También mencionó el accionar de unidades especiales, como la de Despliegue de Intervenciones Rápidas y la Patrulla de Control de Accesos, que permitieron secuestrar más de 4.000 vehículos con infracciones.

A esos datos se sumó la incautación de más de 11.500 armas blancas en operativos preventivos y la incorporación de 600 armas de baja letalidad, como Taser y Byrna, pensadas para mejorar la capacidad de respuesta policial y reducir riesgos en intervenciones complejas.

Policía de la Ciudad acto

Ordenamiento del espacio público y reconocimiento a la Policía de la Ciudad

El mandatario porteño también puso el foco en el ordenamiento del espacio público, con referencia a los operativos contra manteros, “trapitos” y piquetes. “La Ciudad volvió a ser de todos y no es más territorio del prepotente”, señaló, al tiempo que afirmó que más de 530 propietarios recuperaron viviendas que estaban ocupadas de manera ilegal.

Del acto participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de la cartera, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, además de representantes del Poder Judicial y de fuerzas federales y provinciales. Durante la jornada se rindió homenaje a policías caídos en cumplimiento del deber y se entregaron distinciones a efectivos por actos de servicio.

Por su parte, el ministro Giménez destacó el respaldo político a la fuerza y sostuvo que “quiero agradecer especialmente al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien tomó a la seguridad como una prioridad de su gestión y gracias a su firme apoyo hoy podemos decir con orgullo que todos los delitos bajaron en la Ciudad”.

La Policía de la Ciudad fue creada en 2016 tras la unificación de la Policía Metropolitana y parte de la Policía Federal Argentina. Actualmente cuenta con más de 27 mil efectivos y equipamiento tecnológico, con presencia en las 15 comunas porteñas.