Viveza criolla: un mendocino aprovechó el éxito de El Eternauta para vender un objeto icónico de la serie

Sin lugar a dudas, el éxito de El Eternauta no tiene límites y a medida que pasa el tiempo sigue rompiendo récords de audiencia en diversas partes de mundo. Este fenómeno no queda solamente ahí, ya que usuarios en redes sociales aprovecharon de la serie para vender artículos relacionados con la misma, causando un furor en el mundo virtual.

El artículo en cuestión, fue compartido por una persona de Mendoza en la sección de venta de Facebook. En la publicación se puede leer que el usuario vende dos máscaras antigás vintage por una suma de 50.000 pesos cada una. Este aviso fue publicado hace tan solo unas 18 horas, luego de que la serie tuviese picos de encendido en todo el mundo el pasado fin de semana.

La publicación del mendocino que se viralizó en la red.

En el detalle de la publicación, el vendedor oriundo de Mendoza, agregó que las máscaras antigás son usadas y se encuentran buen estado. Estos artículos no se permutan y el usuario aclara que el precio que muestra es para cada una de las máscaras. Esto es porque las mismas sin antiguas y de colección.

Una vez más, la viveza criolla argentina, toma protagonismo, y aprovecha de algún fenómeno mundial para aprovecharse de la situación. Este ADN que poseen los argentinos los diferencia de las demás personas en el mundo. Es por eso que la creatividad que poseen es bien vista por reclutadores de otros países para trabajos de diseño como de obras.

El tipo de máscara que vende la persona en Facebook tiene papel icónico en la serie El Eternauta. En la historia que protagoniza Ricardo Darín, las personas que querían salir al exterior de sus casas tenían que usar una máscara antigás para no morir. El motivo es porque el ambiente estaba contaminado con una especie de nieve fosforescente. Si la nieve no toca, no mata. Por eso sobreviven ellos y unos pocos más. Se trata de una invasión extraterrestre.

Una de las dos máscaras que vende el usuario mendocino en Facebook.

Mientras van transcurriendo los capítulos, estos objetos vintage, como las máscaras antigás o los autos antiguos, toman un rol protagónico, ya que en ese momento de holocausto, esos artículos son vitales para la supervivencia.

El Eternauta es una de las series más vistas de Netflix

Netflix logró nuevamente un gran éxito a nivel mundial con una apuesta que se dirige a temas como el del fin del mundo. El Eternauta es una historieta argentina seriada de ciencia ficción creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Publicada en Hora Cero Semanal desde 1957 hasta 1959, tuvo cantidad de secuelas y reediciones.

La miniserie argentina se encuentra segunda a nivel mundial, según el reconocido sitio dedicado a series y películas FlixPatrol. El Eternauta: después de que una devastadora nevada tóxica mata a millones de personas, Juan Salvo y un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires deben resistir una amenaza invisible de otro mundo.