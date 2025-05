De las sombras de las cavernas a los cambios que se avecinan

En los tiempos que corren, detenerse a pensar resulta favorable para no encontrarse “quemado” cerebralmente frente a tanto agobio cotidiano. La noticia es que esta sensación no sólo ocurre en nuestro país sino que el mundo todo se ve envuelto en la agitación permanente donde las redes sociales construyen lo próximo como amenazante estableciendo un carácter ficticio en el terreno comunicacional: hablamos con lo desconocido, lo que hace obstáculo, lo que provoca ansiedad. La filosofía da respuestas, también abre a interrogantes. No calma a las mentes inquietas, sin embargo nos provee de herramientas que pueden ser utilizadas en momentos de zozobra.

¿Qué mejor entonces de tener a mano las principales ideas de los filósofos que la mayoría de nosotros puede recorrer a partir de la escuela secundaria o en los ingresos a las universidades públicas y privadas? Profesores y Licenciados en Filosofía, Historietistas y youtubers o un magister en Dirección de Empresas se dan cita conjunta en “Filosofía como nunca la viste” (2025, Editorial El Ateneo) con un diseño interior que recuerda a un libro de cómics pero que pasan revista a los conceptos principales desde Platón y Aristóteles hasta Nietzche, la Escuela de Chicago y Zygmunt Bauman.

“Filosofía como nunca la viste” (2025, Editorial El Ateneo).

La filosofía da respuestas, también abre interrogantes

De cada uno de ellos se brindan cuestiones principales que los ubican como referentes de escuelas de pensamiento que a largo del tiempo y de la Humanidad nos han acompañado, torturado, desilusionados, en fin, presentes a su modo, siendo testigos de la época que les tocó vivir brindando explicaciones a las preguntas de orígenes que surgen desde la más temprana infancia. Así como nos preguntamos si la psicología puede dar respuestas, la filosofía atraviesa un tiempo donde la Inteligencia Artificial resulta la actriz principal más allá de generaciones actuales donde el estudio sobre escritos anteriores parecen descartados por la presencia de este aparente progreso tecnológico.

El libro no menciona ni a Michel Foucault ni a Byung-Chul Han ni a toda la maquinaria francesa y potente del Estructuralismo o del Neo Estructuralismo, sin embargo resulta una guía útil para conocer el impacto de los conceptos a la singularidad de las personas. Es altamente recomendable para aquellos que deseen iniciarse en el mundo de la filosofía y reactualiza el best seller “El mundo de Sofía” (1991) la novela escrita por el noruego Jostein Gaarder, obra que se tradujo a 63 idiomas y que utilizaba como pretexto la trama del relato para ubicar a la protagonista llamada Sofía, aventurándola a un recorrido sobre la historia de la filosofía occidental. También fue llevada al cine en 1999 con el mismo título dirigida por Erik Gustavson que no tuvo buena recepción y que parecía un rompecabezas al que directamente le faltaban piezas.

“El mundo de Sofía” (1991)

De lectura amena, ilustrada, con citas de las ideas principales de los autores, es una propuesta que puede interesar desde el mundo adolescente o a quien desea iniciarse en el discurso de nombrar lo que se calla, donde los filósofos han leído los signos de su tiempo.

Parafraseando a Foucault de “El discurso filosófico” (2025, Siglo Veintiuno Editores) se le ha asignado a la filosofía una tarea que antes no le era familiar: la de diagnosticar. Reconocer, en algunas marcas sensibles, lo que pasa. Detectar un acontecimiento que persiste e insiste a partir de los rumores que dejan de serlo. De aquello que no se oye, porque estamos muy acostumbrados a ellos. Decir lo que se deja ver en lo que se ve todos los días.

Eso, afirma Foucault, es sacar a la luz. Es una operación súbita. Es la hora gris en la que estamos inmersos, en la que nos encontramos y de algún modo, es profetizar un instante para ver luego que ocurre en su duración.

Carlos Gustavo Motta.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.