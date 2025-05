Paso a paso: cómo adherirse al monotributo en ARCA

Aquellas personas que necesiten adherirse al monotributo pueden hacerlo desde la página web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en unos pocos pasos. Antes de iniciar el trámite es importante revisar si efectivamente esta es la categoría de contribuyente a la que uno pertenece según los ingresos anuales.

Arca tiene varias exigencias que definen si alguien puede adherirse o no al monotributo, entre las cuales está no tener un monto de ingreso anual mayor a $82.300.000. Además, el costo por unidad de los productos vendidos no debe superar los $466.000. Por último, no se tienen que haber realizado importaciones en los últimos 12 meses.

Paso a paso

Para inscribirse al monotributo, es necesario contar con un CUIT y una clave fiscal; ambos se obtienen en la sección "Inscripción Digital" de la página de Arca.

Una vez que se ingresó al portal de Arca con el CUIT y la Clave fiscal, se debe seleccionar "Alta de monotributo" en el menú personal. Una vez dentro del Registro Único Tributario, la primera pregunta que aparece es si se van a realizar actividades por las que se deben facturar, o si se es un trabajo en relación de dependencia. Para adherirse al monotributo, se debe cliquear la primera opción. En la siguiente pantalla, ya dentro del trámite, se pedirá completar los domicilios tanto fiscal como real. Para los contribuyentes locales el domicilio fiscal es donde se desarrollan las actividades, en caso de no tener un lugar específico para ello se debe poner el real en ambos casos. Para quienes tengan un convenio multilateral, el Domicio fiscal correspondiente es donde se desarrolla la actividad principal. En la siguiente pantalla se debe responder si se obtienen ingresos o se realizan gastos en alguna jurisdicción distinta a la sede. En esta etapa se debe declarar cuál es la actividad que se realiza, se puede buscar por nombre o código. El sistema abrirá una ventana que solicita relacionar la actividad elegida con una actividad provincial de las que figuran en la lista. Se debe tildar e indicar la fecha de inicio antes de hacer clic en "guardar cambios". Luego se debe confirmar que los datos esten correctos, si no es así se pueden modificar. En la siguiente pantalla, finalmente se selecciona el régimen impositivo en el que inscribirse. En este caso, monotributo. Ya dentro del monotributo, se deben responder las preguntas básicas sobre el tipo. Como el módo de trabajo, mes de inicio, facturación anual, forma en que se abonarán los aportes jubilatorios, obra social, etc. Una vez confirmada toda esa información, ya se está registrado como monotributista. Lo recomendable es descargar las credenciales, aunque también se podrá hacer eso más tarde desde la mísma web de Arca.

Ya siendo monotributista, se puede empezar a factuar, pagar los impuestos correspondients y demás tramitaciones vinculadas a este perfil de contribuyente.