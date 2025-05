El drama de los pasajeros de los micros varados en Ruta 9 por las inundaciones

La provincia de Buenos Aires vive horas de desesperación tras el temporal que azota al norte del territorio, donde dos micros quedaron atrapados en medio de una ruta anegada por las inundaciones.

Uno de ellos transportaba a 37 niños de entre 9 y 10 años que regresaban de un viaje escolar desde Rosario; el otro, con 44 adultos, se detuvo al quedar rodeado por el agua, a la altura del kilómetro 115 de la Ruta 9, entre Campana y Lima.

El primer colectivo, perteneciente a una empresa de turismo estudiantil, quedó varado alrededor de las 21 horas del viernes. Los menores viajaban acompañados por docentes y coordinadores, quienes reportaron que todos los pasajeros están a salvo y contenidos, aunque aislados.

En el otro micro, la situación es aún más crítica. La unidad, que había partido desde Rosario, fue sorprendida por las inundaciones durante la madrugada. “Esto es un mar, no se distingue la calzada”, relató Daniel, el chofer del vehículo. El agua llegó a ingresar unos 10 centímetros dentro del colectivo, donde viajaban adultos mayores, un bebé y un niño pequeño. “Estamos sin ayuda, nadie nos advierte, nadie nos responde. Llamamos al 911, Defensa Civil, a los bomberos, y nada”, denunció con impotencia.

Las imágenes que circulan por redes sociales y medios muestran una postal desoladora: la Ruta 9 convertida en un río, con los vehículos detenidos en medio de una extensión de agua sin referencias visibles.

Mirá uno de los videos captados por los pasajeros:

El temporal ya dejó más de mil evacuados en distintos municipios y generó alertas roja por parte del Servicio Meteorológico Nacional.

Padres de los menores también expresaron su preocupación. “Mi hijo no tiene celular, no pude hablar con él. Nos comunicamos por la directora de la empresa, que está en contacto constante, pero no tienen cómo salir de ahí”, contó Diego, papá de uno de los niños.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, confirmó que se están organizando operativos para intentar llegar a la zona, aunque admitió las dificultades por la magnitud del agua acumulada. “Estamos evaluando con qué vehículos es posible acceder, pero la situación es muy compleja”, declaró.

La falta de información en los peajes también fue duramente criticada por los pasajeros. “Nos cobraron y pasamos, no había señal de alerta, y al rato el agua comenzó a subir”, comentó uno de los damnificados.

Las autoridades recomiendan no circular por rutas anegadas y seguir los partes oficiales. Mientras tanto, los pasajeros de ambos micros continúan esperando una solución que, por ahora, se demora más de lo que la emergencia permite.