Así arreglan los baches en Suecia: la increíble máquina que se hizo viral

En algunos países, los baches ya forman parte del paisaje urbano. Pero en Suecia encontraron una solución que parece sacada de una película futurista. Se trata del Dragon Patcher, un método innovador para tapar baches que se volvió viral en redes sociales.

Esta máquina increíble repara calles y rutas en solo unos minutos, sin necesidad de obreros trabajando a la intemperie ni cortes de tránsito eternos. Desde una cabina cerrada, un solo operario maneja todo el proceso mientras el brazo robótico del Dragon Patcher inyecta el material directamente en el bache y lo deja como nuevo.

Lo más impactante es que este sistema funciona incluso bajo nieve o lluvia. En países fríos como Suecia, donde el asfalto sufre mucho en invierno, esta tecnología se volvió clave para mantener las calles en buen estado durante todo el año.

Mira el video viral

Además de ser rápido y eficiente, este método es más económico y seguro que los arreglos tradicionales. Se evita el desgaste del personal, no hay riesgo de accidentes en la vía pública y se reduce notablemente el tiempo en que una calle permanece inhabilitada.

En los comentarios de redes sociales, muchos argentinos no tardaron en comparar: “En Suecia no arreglan baches porque no llegan a tener baches nunca, mirá cómo se ocupan de las grietas ni bien aparecen”, escribió un usuario. Otro agregó con humor: “¡Eso no es un bache, hermano! No viste las bocas de tormenta de Bs. As. City”.