La inflación no para y una familia necesita más de medio millón para no ser indigente

Un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) alcanzaron la suma de $162.554 y $359.244, respectivamente, por adulto equivalente. De este modo, la línea de indigencia de un hogar integrados por cuatro personas quedó en $502.291, mientras que la de pobreza se ubica en $1.110.063.

La CBA, con la inflación, registró un incremento del 1,3%, colocándose en los $399.882 para un hogar de tres integrantes, mientras que para uno de cinco integrantes está en los $528.300. Cabe señalar que este número surge solo de la información en cuanto alimentos, por lo que no incluye en el costo de vida el transporte, la salud, la educación o la vivienda, por nombrar algunos rubros.

Por parte de la CBT, el aumento fue del 0,9%, lo cual ubica los índices mencionado anteriormente en $883.740 y $1.167.542 respectivamente. La misma lleva una variación acumulada en 2025 del 8,4%, mientras que la interanual ya es del 34,0%.

Cabe señalar que la jubilación mínima con el bono no contributivo se ubica en los $355.820,74, suma que no logra cubrir ni la CBT, la cual, a pesar de establecerse en un adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años) en la suma de $359.244, marca solo la línea de pobreza y no incluye algo básico como la vivienda.

La jubilación no alcanza a cubrir la canasta básica total por adulto equivalente. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Situación aún peor enfrentan los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil, ubicado en $302.600 mensuales y que, sumado a otro de igual condición a pesan suman lo necesario para superar la CBA para evitar la indigencia en un hogar de cuatro integrantes.