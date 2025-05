Conin está en crisis y la asistencia de más de 500 niños corre peligro

“Es el único lugar donde había alguna ayuda. Alimento para los niños, talleres para las madres y hasta mercadería nos daban. Pero desde hace un tiempo empeoró todo. Se han ido muchos médicos y no pueden hacer lo mismo”, explica Abril, que es madre de un niño de tres años y tiene en Conin el único punto de apoyo para poder acceder a un servicio de salud preventiva con su niño, que está en riesgo nutricional. Por la crisis que tiene la Fundación Conin su hijo se quedó sin asistencia psicológica, sin odontólogo y con menos actividades.

La crisis que atraviesa la Fundación Conin afecta gravemente a la comunidad a la que asiste. Se trata de 500 niños en riesgo nutricional que tenían hasta ahora un abordaje integral y más de 3 mil que son controlados de manera habitual. La falta de recursos hizo que muchos profesionales dejaran de trabajar y se cortaron servicios. “Hace un tiempo que venimos con falta de recursos para cumplir con las tareas que hacemos. Y ahora llevamos dos meses sin poder pagar los salarios. La mayoría seguimos viniendo y apostando a que podemos salir adelante, pero se han perdido varios profesionales que no han podido seguir a pesar de su compromiso con Conin”, explicó Gabriela Sabio, directora de Conin.

Hay más 500 niños en riesgo nutricional.

Los servicios que se cortaron por falta de profesionales son odontología, fonoaudiología, psicología y audiología. “Otros servicios como pediatría, nutrición y la parte social que los que hemos quedado estamos abocados a la atención de los niños”, dijo la directora.

En los controles preventivos que se realizan, desde Conin detectaron que 6 de cada 10 niños tienen problemas nutricionales. Ahora el único sitio donde las familias tenían ayuda corre peligro.

Los problemas económicos de la fundación se generaron por el enorme aumento de los costos y la falta de actualización de los ingresos. Por un lado, porque la cuota de socios no pudo aumentar. Por el otro, porque muchas empresas donantes se retiraron. Los ingresos por el pago de los socios cubría antes el 100% de los honorarios profesionales. Hoy no llega al 30%. Pero además hubo un fuerte incremento de los insumos que se usan, como medicamentos, alimentos, fórmulas alimentarias, leche y otros elementos esenciales. “Antes hasta nos daban mercadería. Y era el único lugar con ayuda. Ahora no ocurre más”, explicó Abril, que reconoce el enorme apoyo que reciben en Conin.

Cómo ayudar

“Antes los socios cubrían el total de la nómina, y ahora es un 30%. Muchas de las empresas se fueron. No hemos vuelto a tener. Es un proceso que pos pandemia se hizo más complejo. Este año eso no fue posible. Insumos médicos, leche, fórmulas, medicamentos. Todo tuvo mucho aumento de costos y no pudimos trasladarlo a los socios. La población hoy necesita más que nunca. Por eso convocamos a la sociedad a que puedan sumarse como socios. La cuota sugerida es de 6 mil pesos, pero pueden aportar lo que sea”, explicó Sabio.

Para intentar revertir la situación, Conin relanzó una campaña para sumar socios. El aporte mensual sugerido es de 6 mil pesos, pero se puede colaborar con el importe que cada persona pueda. Además, hay programas de aportes para empresas.

Para ayudar hay que ingresar a la página de Conin: www.conin.org.ar