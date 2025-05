Trabajadores en tiempos de inteligencia artificial

Lejos de ser solo una efeméride, el Día Internacional del Trabajador se presenta hoy como una oportunidad para repensar profundamente qué significa trabajar en el siglo XXI. No estamos ante una simple evolución del trabajo, sino frente a una verdadera revolución que está transformando su propia esencia. Y lo hace a toda velocidad, en medio de una infinidad de avances tecnológicos, automatización e inteligencia artificial. En este contexto de cambio permanente, muchas de las preguntas tradicionales ya no alcanzan.

La irrupción de la inteligencia artificial no debe verse como una amenaza, sino como una bisagra. Herramientas como ChatGPT, bots conversacionales o asistentes virtuales están transformando la manera en la que trabajamos, organizamos tareas y tomamos decisiones. Pero en esa misma transformación aparece con más fuerza lo irremplazable: las habilidades humanas. La IA puede escribir un informe impecable, pero no puede leer una incomodidad en el lenguaje corporal. Puede sugerir soluciones, pero no percibe cuándo un equipo necesita una pausa para hablar desde la emoción. No lidera con empatía, no celebra logros con entusiasmo genuino, ni acompaña con escucha activa.

En el mundo laboral que viene —y que ya está entre nosotros—, los profesionales más valiosos no serán quienes acumulen más conocimientos técnicos, sino quienes desarrollen habilidades para adaptarse, colaborar, aprender y generar valor en entornos complejos y cambiantes. La famosa “soft skills” dejará de ser “soft” para convertirse en núcleo duro de la empleabilidad. Hablamos de inteligencia emocional, comunicación empática, pensamiento crítico, capacidad de aprender a aprender, creatividad, liderazgo consciente y visión estratégica.

Las organizaciones tienen ante sí un desafío enorme: crear entornos de trabajo que permitan que estas capacidades florezcan. Espacios diversos, seguros, ágiles, colaborativos y centrados en las personas. Ecosistemas laborales que no solo produzcan resultados, sino también bienestar, pertenencia y sentido. La buena noticia es que el trabajo humano no desaparece. Se redefine. Cambia de forma, se vuelve más flexible, más multidisciplinario, más híbrido. Aparecen nuevos modelos y nuevas formas de hacer las cosas. Los esquemas en red afloran como los más productivos, y desplazan a las jerarquías rígidas y a los organigramas del pasado.

En este nuevo mapa laboral, los trabajadores del futuro no serán quienes más títulos acumulen, sino quienes mejor sepan colaborar con otros, integrarse a ecosistemas tecnológicos, aprender con agilidad, reinventarse frente a los cambios y liderar con empatía. Este 1º de mayo, tenemos que tener presente más que nunca que lo que ninguna tecnología podrá replicar: nuestra capacidad de ser humanos. En el mundo del trabajo, eso es lo que realmente nos hace únicos para crear valor.

* Débora Wolosky. Especialista en Capacitación de Recursos Humanos. Directora de la consultora Tik.