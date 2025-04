Buquebus reactivó la ruta rápida directa entre Montevideo y Buenos Aires

La nave Francisco de la empresa de transporte fluvial Buquebus volvió a cruzar el Río de la Plata y a unir Buenos Aires con Montevideo. Debido a un desperfecto que aconteció hace unas semanas, el cual no fue detallado por la empresa, el ferry con capacidad para 1.000 pasajeros y 150 vehículos estuvo fuera de servicio durante diez días aproximadamente.

La ruta directa entre Montevideo y Buenos Aires es una de las más utilizadas por turistas y residentes de ambos países, por lo que, cuando ocurrió la falla técnica, cientos de pasajeros quedaron varados y utlizaron las redes sociales para reclamar la situación.

“Hace tres horas que @buquebus_ar no da respuesta respecto si el Buque Francisco está en condiciones de cruzar el río. Comunican que todavía no es momento de activar protocolo. No hay agua en los baños. ¡Apagaron los AA!”, denunció en la red social X el usuario de @PipiDalto y publicó un video que mostraba a los pasajeros varados en la capital uruguaya.

El video de los pasajeros varados por el desperfecto

De esta forma, a fines de marzo, la compañía de transporte anunció mediante redes sociales que todos los viajes entre Uruguay y Argentina iban a realizarse entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento, con una posterior conexión con Montevideo vía ómnibus.

Sin embargo, actualmente, los pasajes para viajar en el Francisco se encuentran disponibles en la página web de Buquebus. El ferry, que comenzó a operar en el año 2013, conecta ambas capitales en un tiempo estimado de dos horas y media.