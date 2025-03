Buquebus: quejas y enojo de pasajeros varados tras una supuesta avería del barco Francisco

El domingo 23 de marzo por la noche, Francisco, el barco de la empresa Buquebus, sufrió una falla técnica que dejó fuera de servicio la principal conexión fluvial entre Buenos Aires y Montevideo. Enseguida, cientos de pasajeros quedaron varados en ambas ciudades reclamaron la situación en las redes sociales.

La embarcación, que es la de mayor capacidad de la flota con espacio para 1.000 pasajeros y 150 vehículos, fue detenida, afectando el cronograma habitual de una de las rutas internacionales más utilizadas por turistas y residentes de ambos países.

“Hace tres horas que @buquebus_ar no da respuesta respecto si el Buque Francisco está en condiciones de cruzar el río. Comunican que todavía no es momento de activar protocolo. No hay agua en los baños. ¡Apagaron los AA!”, denunció en la red social X el usuario de @PipiDalto, acompañando el mensaje con un video de todos los pasajeros varados en la capital uruguaya, el día del incidente.

Mirá el video de los pasajeros varados por el desperfecto del barco de Buquebus

Desde entonces, cientos de pasajeros fueron reubicados en el trayecto alternativo que une Buenos Aires con Colonia del Sacramento. Este recorrido tiene una duración aproximada de una hora y 15 minutos por vía fluvial, y luego se completa mediante un trayecto terrestre de 180 kilómetros hasta Montevideo, ya sea en ómnibus provistos por la empresa o mediante vehículo particular en caso de haber adquirido pasaje con bodega.

En ese contexto, la empresa inhabilitó la compra de pasajes directos entre ambas capitales en su sitio web oficial al menos hasta el 3 de abril. Sin embargo, hasta el momento, Buquebus no ha emitido un comunicado oficial para detallar el motivo del desperfecto ni el tiempo estimado de reparación.

Otros usuarios también compartieron su reclamo en las redes sociales, debido a que el servicio aún no ha sido reestablecido. “Una vergüenza el servicio de Buquebus. Viajamos el viernes 21/03 - salimos 1 hora y 20 tarde. Regresamos hoy 24/03 - el barco está saliendo 2 horas tarde. Cero información y ningún ofrecimiento de compensación: ni agua, ni café, ni asistencia a mayores o bebés”, denunció Valeria Giselle Aon en la misma red social.

“Una hora de viaje para llegar al puerto de Montevideo y que los de Buquebus me digan que el barco se rompió AYER. Entonces tengo que ir por Colonia, un viaje que tarda el doble, en un barco que sale TRES HORAS más tarde que el que tenía yo”, se quejó por su parte Valentina.

Fuentes de la empresa consultadas por el diario La Nación indicaron que “todos nuestros técnicos, locales y extranjeros, están trabajando en ello”. No se brindaron precisiones sobre el tipo de desperfecto ni cuándo estaría disponible nuevamente el servicio regular.

La falla del buque Francisco ocurre en paralelo con los planes de modernización de la empresa. Buquebus anunció recientemente la construcción del ferry “China Zorrilla”, una embarcación de propulsión eléctrica que será fabricada en Australia. Este nuevo ferry, con capacidad para 2.100 pasajeros y 226 vehículos, ha sido presentado como el barco eléctrico de mayor tamaño del mundo y está previsto que comience a operar durante este año, como parte de una estrategia de transición hacia modelos más sostenibles.