Reformas a la ciudadanía italiana: la oposición busca dar marcha atrás con estas medidas

El pasado viernes, el Consejo de ministros del Gobierno italiano aprobó el decreto-ley 36/2025 que restringe el acceso a la ciudadanía italiana por ius sanguinis, limitando su alcance exclusivamente a los nietos de los ciudadanos italianos. La reforma del régimen que estaba vigente desde 1992, rápidamente, provocó preocupación entre los aspirantes al derecho de la doble nacionalidad, así como generó la reacción de la oposición.

Tras el anuncio por parte del Consejo de ministros de Italia, miles de argentinos que estaban armando sus carpetas con el deseo de conseguir la ciudadanía italiana se vieron afectados, de acuerdo con lo dispuesto por la nueva normativa. En consecuencia, representantes argentinos del Partido Democrático (PD) de Italia, el principal partido opositor al Gobierno de Giorgia Meloni, expresó su rechazo y preocupación por la norma que “constituye un golpe directo a los derechos de millones de descendientes de italianos que mantienen vivo su vínculo histórico, afectivo y cultural con Italia”, según informaron en un comunicado oficial.

“La norma vigente desde 1992 permitía, a través del proceso de reconstrucción documental, que los descendientes de tercera, cuarta generación o más pudieran acceder a la ciudadanía italiana, reconociendo así la continuidad de una identidad compartida a lo largo del tiempo y de las distancias”, se puede leer en el comunicado del Partido Democrático en Argentina.

Enseguida, desde el principal partido opositor denunciaron que la modificación, impuesta por decreto, no tuvo “ningún tipo de consulta previa al Parlamento ni a los órganos de representación de los italianos en el exterior”. Como si fuera poco, el Partido Democrático destacó que la reforma se da en un contexto crítico para Italia, donde las tasas de natalidad se encuentran en descenso sostenido. “En lugar de valorar a los millones de descendientes de italianos que residen en todo el mundo como una oportunidad estratégica para fortalecer el país, el Gobierno opta por cerrarse sobre sí mismo, criminalizando de forma implícita a quienes desean recuperar su ciudadanía de origen”, sostuvieron.

“La decisión es aún más grave si se considera el contexto actual: desde hace años, obtener un turno para iniciar la reconstrucción de la ciudadanía en los consulados italianos se ha vuelto una tarea casi imposible, debido a la escasa disponibilidad y a la falta de recursos en la red consular. Lejos de resolver esta situación, el Gobierno ha optado por una solución regresiva que recorta derechos en lugar de ampliarlos”, manifestaron.

El texto legal fue promovido por la coalición de gobierno encabezada por Fratelli d’Italia, partido nacionalista liderado por la primera ministra Giorgia Meloni. La alianza también incluye a la Lega, de Matteo Salvini; Forza Italia, formación fundada por Silvio Berlusconi; Noi Moderati, de inspiración democristiana; y el MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior), que forma parte del oficialismo a través del grupo parlamentario "Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE".

¿Cómo afecta a los argentinos la reforma para adquirir la ciudadanía italiana?

En diálogo con MDZ, Daniel Antenucci, secretario en Argentina del Partido Democrático (PD) de Italia, explicó cómo se vieron afectados los argentinos que aspiraban a conseguir la ciudadanía italiana, tras la reforma.

“En Italia, el decreto-ley, igual que el DNU en Argentina, está vigente de inmediato, pero su contenido tiene que estar plasmado, además, en un proyecto de ley que el Congreso tiene que tratar. Entonces, la vigencia de esta medida es inmediata. Si sos bisnieto de italianos, ya no podés pedir que te reconozcan la nacionalidad hoy mismo”, explicó Antenucci. Aun así, aseguró que, en Italia, “el derecho es irretroactivo”, por ende, “lo que prevé el decreto está vigente a partir de las 00 horas del 29 de marzo, y no afecta a ningún trámite iniciado antes de esa hora del 29 de marzo. Si contás con un número de expediente previo al 29 de marzo, ese expediente se va a tratar según la normativa anterior”, ratificó.

Ahora, el problema es que tampoco se pueden iniciar nuevos expedientes. “El decreto prevé que los consulados no tramiten más los pedidos de reconocimiento de la nacionalidad, sino que se crearía un ente unificado en Roma con el que supuestamente se harían los trámites online. Pero todo eso no está funcionando. Desde el viernes pasado, siguen su trámite normal todas las personas que ya iniciaron el pedido de reconocimiento de la nacionalidad, y por el momento, nadie puede pedir el reconocimiento de la nacionalidad hasta que administrativamente vuelvan a poner en marcha porque los turnos están suspendidos”, confirmó el secretario del PD en Argentina.

En consecuencia, el representante del partido opositor indicó que “estamos viviendo un momento de vacío legal”. “El gobierno está actuando de manera completamente improvisada, porque no puede existir un vacío legal por el que no se pueda solicitar el reconocimiento de algo que vos ya sos (italiano de sangre)”, apuntó Antenucci.

Como si fuera poco, el decreto-ley cambia las definiciones de quién es italiano. Hasta el 28 de marzo, cualquier persona que tuviera sangre italiana podía solicitar ser reconocido como italiano. “El decreto ley también establece una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda porque si tu padre es italiano y nacido en Italia, vos podés pedir automáticamente el reconocimiento de tu ciudadanía. Pero si tu padre es italiano, nacido fuera de Italia, vos como hijo solo podés pedir el reconocimiento de tu nacionalidad si tu padre vivió al menos dos años en Italia. Por lo cual, el italiano nacido en Italia y el italiano nacido fuera de Italia ya no son ciudadanos con la misma categoría”, expuso Antenucci.

Respecto a la justificación que usó el Consejo de ministros de Italia para llevar a cabo esta polémica medida, en la que afirman que los ciudadanos que solicitan la ciudadanía italiana lo hacen por el pasaporte y no eligen quedarse a vivir en el país europea, desde el Partido Democrático señalaron: “Nosotros consideramos que la ciudadanía es un derecho que tiene cada uno. Lo que hace cada uno con esa ciudadanía no es algo que nos corresponda juzgar. Ninguna ciudadanía de ningún país del mundo va atada a la obligación de quedarte en tu país de origen, no emigrar a otro país. Es un planteo que no tiene ninguna relación con la cuestión de derecho que estamos tratando”.

¿Qué medidas tomaron desde el Partido Democrático para revertir la reforma al acceso a la ciudadanía italiana?

Ante el avance de la reforma vigente, Antenucci ratificó que el Partido Democrático ya se encuentra trabajando para dar marcha atrás al decreto-ley. “Durante el tratamiento del proyecto de ley que envía el gobierno, podemos hacer enmiendas para cambiar el proyecto. Nosotros vamos a presentar enmiendas para que no se interrumpa en la tercera generación, para que italianos nacidos en Italia y fuera de Italia tengan el mismo reconocimiento legal”, sostuvo con firmeza el secretario del partido.

Asimismo, Antenucci aseguró que, en este tiempo, desde el partido han recibido “cientos de llamados de personas preocupadas por el destino de su trámite, para los que lo habían iniciado, para los que aspiraban al reconocimiento de la ciudadanía”. Ante esa preocupación generalizada, Gabriel Puriccelli, Vicesecretario del Partido Democrático en Argentina dijo: “Lo que estamos teniendo que transmitir son las malas noticias de la decisión que tomó el gobierno y pidiéndoles a todos que apoyen al Partido Democrático y a toda la oposición en el intento de parar estas modificaciones en el trámite parlamentario”.

En suma, impulsaron un petitorio online para dar marcha atrás a la reforma, que ya cuenta con miles de firmas.

Lo que deben hacer los argentinos con ciudadanía italiana para no perder su doble nacionalidad, tras la reforma

Para finalizar, desde el Partido Democrático advirtieron que, en el mismo decreto-ley, existe una medida que podría perjudicar a los argentinos que ya cuentan con la ciudadanía italiana. “Una de las ideas que el gobierno planteó es que, para mantener la ciudadanía, en un lapso de 25 años uno tendría que al menos renovar el pasaporte o votar en una elección; o sea, tendría que demostrar de alguna manera la continuidad activa de su participación ciudadana para seguir siendo ciudadano”, formuló Antenucci.

“Esta posibilidad de perder la ciudadanía por no renovar el pasaporte o no votar en elecciones se llama pérdida de la ciudadanía por desuetudo, es decir, cuando vos dejás de hacer algo que hacías por costumbre”, precisó el funcionario y agregó: “Entonces, como el decreto del gobierno prevé la posibilidad de la pérdida de ciudadanía para los que ya la tienen por desuetudo, pasa a ser muy importante que todo el mundo vote en cada oportunidad que tenga”.

Ante esta negativa, desde el PD recomendaron a los ciudadanos italianos, sin importar dónde se encuentren, votar en las próximas elecciones y responder al sobre con cinco preguntas para el referéndum en Italia sobre derechos laborales. “Es muy habitual que el ciudadano italiano que vive en Argentina reciba eso, lo mire, no termine de entender qué le están pidiendo y no vote. Si no llegaron los sobres, están por llegar abajo de la puerta del millón y medio de ciudadanos italianos que viven en Argentina”, explicó Antenucci.

“El referéndum se lleva a cabo el 8 y 9 de junio en Italia. Si vos estás en Italia, te levantás y vas al centro de votación. Para los que viven en el exterior, el voto es por correspondencia y, por eso, algunos ya deberían estar recibiendo los sobres ahora. Para no incurrir en la posibilidad de la pérdida de ciudadanía por desuetudo, la primera oportunidad que los italianos en Argentina tienen para mantener el vínculo con Italia es votar en este referéndum”, sostuvo.

Las preguntas que recibirán en un sobre los ciudadanos italianos, son las siguientes:

¿Quiere la derogación del Decreto Legislativo del 4 de marzo de 2015, que contiene "Disposiciones relativas a los contratos de trabajo permanentes con protección creciente, de aplicación de la ley de 10 de diciembre de 2014, n. 183" en su totalidad?

¿Querés reducir a la mitad el tiempo de espera para obtener la ciudadanía en Italia?

¿Querés abolir los contratos precarios?

¿Querés impedir despidos ilegítimos?

¿Querés una indemnización justa?

“Nosotros, como Partido Democrático, estamos llamando a responder que sí a las cinco preguntas sobre cuestiones de derechos laborales y de ciudadanía. Entonces, el que no quiera perder la ciudadanía, la primera oportunidad que tiene para quedarse tranquilo por 25 años es votar en este referéndum y responder a las preguntas”, concluyó.