Pésaj: cómo se festeja y cuál es el verdadero mensaje de la fiesta más importante del pueblo judío

Este sábado comienza el Pésaj, una de las fiestas judías más importantes. Durante ocho días, es decir, hasta el 20 de abril, los judíos de todo el mundo se reúnen para realizar, según comentó Alejandro Avruj, Rabino de la Comunidad Amijai, a MDZ, "la fiesta que celebra el comienzo y el nacimiento del pueblo judío, así como el centro de la espiritualidad judía".

Qué se celebra en Pésaj

De acuerdo con lo que cuenta el libro del Éxodo de la Biblia hebrea, el origen de la festividad judía comienza en Egipto. El faraón, que temía que los israelitas superaran en número a su pueblo, los esclavizó e hizo asesinar a todos los hijos judíos recién nacidos. Moisés, uno de estos niños, fue salvado y criado por la hija del faraón.

Ya adulto, Moisés habla con Dios y este le pide que demande la libertad de su pueblo ante el faraón. Sin embargo, el rey se niega. Frente a esto, Dios se enfurece y lanza diez plagas consecutivas sobre Egipto, como la peste y las nubes de langostas. Finalmente, el soberano libera al pueblo judío y los expulsa de su reino.

Cómo se festeja el Pesaj

El Séder es la cena ritual que se celebra durante el Pésaj. En Israel tiene lugar la primera noche de la festividad, mientras que fuera de fuera del país sucede la segunda o tercera noche.

Según el Rabino Alejandro Avruj, en el Pésaj se celebra "el centro de la espiritualidad judía, que es siempre la familia". Es por esto que, más que en los templos y sinagogas, la festividad tiene lugar en las casas particulares, donde se comparte la mesa con familiares y amigos.

El Rabino de la Comunidad Amijai, Alejandro Avruj, cuenta cómo se celebra el Pésaj.

"Eso es lo que hace que, estadísticamente, sea la fiesta más celebrada por todo el pueblo de Israel", asegura el Rabino. Por otro lado, durante la celebración, el saludo es "Jag Sameaj", que significa "que tengas una linda, feliz y hermosa fiesta".

El texto tradicional que se lee en la mesa del Séder de Pésaj es el Hagadá. Este libro cuenta la historia de liberación del pueblo judío y explica cómo debe llevarse a cabo correctamente la cena. La palabra Hagadá significa "contar" en hebreo, y la lectura también cumple con una función educativa, ya que incita a que los judíos cuenten la historia del éxodo a sus hijos y que estos últimos hagan preguntas y participen activamente en el proceso de narración.

De igual manera, según explica Avruj, "una de las cosas mas importantes que suceden esa noche no es solamente el encuentro para comer algo arriba de la mesa, sino lo que sucede alrededor de la mesa, en el diálogo, en la conversación".

Cuáles son las comidas típicas del Pésaj

Sobra la mesa del Séder, hay un plato especial y ceremonial llamado keará, donde se colocan los alimentos simbólicos que se consumen durante la cena.

Keará, el plato ceremonial del Séder de Pésaj.

La comida más importante es el Matzá, el pan sin leudar debido a la salida rápida y apurada de Egipto que es denominado como "el pan de la pobreza". Sin embargo, según cuenta Avruj, hay otro significado detrás: la harina leudada, "jametz" en hebreo, representa "el ego inflado".

"La harina, al leudar, se transforma en algo mucho más grande de lo que es, y eso nos pasa a nosotros también. El ego hace que nuestra soberbia nos haga creer más de lo que somos, por eso no comemos durante toda la semana de la fiesta alimentos que tengan harina leudada para, simbólicamente, eliminar dentro nuestro todo lo que nos haga ser más pretenciosos, orgullosos o soberbios", explica el Rabino.

El Matzá y el vino son dos comidas importantes durante el Pésaj.

Asimismo, en la mesa se pueden encontrar unas hierbas llamadas Maror, que recuerdan la amargura y que, cuando se hace la bendición sobre ellas, se deben mojar sobre una pasta dulce denominada Jaroset, para recordar que nada es completamente amargo ni malo, sino que la vida es agridulce y que uno siempre debe tratar de buscar lo bueno en las cosas.

Por otro lado, en la keará, también hay algún tipo de verdura, como el apio o la papa, que simboliza la primavera, estación del año donde ocurrió la escapada y también el renacimiento, los nuevos comienzos y oportunidades. Por último, además de una buena copa de vino, están presentes también un huevo y un hueso de pollo quemado, que hacen referencia a los antiguos sacrificios rituales que se realizaban en su momento.

El apio suele estar presente en el Pésaj y simboliza la primavera.

El verdadero mensaje del Pésaj

Si bien los alimentos son muy importantes en esta festividad, el Pésaj tiene otro significado para la comunidad judía: "se recuerda no solo la historia de aquella salida de Egipto, sino también el compromiso de que cada uno pueda salir del propio Egipto", manifiesta Alejandro.

"Egipto no es solamente un país en el norte de África del que hace 3.300 años salió de su esclavitud el pueblo de Israel, sino que se transformó, a lo largo de los siglos, en un concepto: un lugar mental, emocional o espiritual que te tiene apresado, que no te permite ser quien sos. Tiene que ver con las estrecheces del alma, las cadenas que nos autoimponemos para no lograr ser quienes podemos llegar a ser", explica el Rabino.

"Hoy podemos estar atados y esclavizados a un montón de cosas: viejos mandatos, dolores antiguos, heridas no sanadas, el abuso de la tecnología, adicciones, toxicidades. Cada uno porta su propio Egipto, y de eso se trata esta noche, de poder poner en palabras y contar en la mesa las cosas que no se dicen, así como también poder decirse a uno mismo lo que necesita para así salir de allí", concluye Avruj.

El Rabino Alejandro Avruj invita a la comunidad a celebrar Pésaj