La familia David; brillo fulgurante en un ambiente brumoso y complejo

La ocasión era propicia. La presentación en Mendoza de un proyecto inmobiliario, hotelero y vitivinícola de alto nivel en Alto Agrelo, done ya existen muchas hectáreas de vino y el magnífico emprendimiento hípico denominado Casa David Horses and Wines.

Este artículo no va a poner foco en esta nueva e importante experiencia que se inicia.

El objetivo es centralizarse en el espíritu permanente y renovado conque la familia David transita por la actividad económica diaria y continua de Mendoza fundamentalmente y por ende del país.

No hay intención laudatoria interesada ni de amistad cercana, sino el propósito de destacar lo que significa invertir, arriesgar, soñar, apuntar al futuro en la Argentina y nuestra Mendoza que amamos y en la que los David, ya en tercera generación, continúan con ahinco y férrea voluntad emprendedora.

Quizás tampoco sean “políticamente correctos” los conceptos vertidos a continuación. No me preocupa especialmente, porque largos años de experiencia me indican que es necesario explicitarlos y exponerlos públicamente, para que aquellos que lo lean, ejerzan su pensamiento crítico, compartan o disientan y en su intimidad o ámbito de trabajo y amistades, agreguen valor bienvenido a lo expuesto.

El emprendurismo exitoso no es bienvenido ni aceptado en nuestras tierras. El espíritu anglosajón de reconocimiento a quienes triunfan invirtiendo y consiguiendo resultados concretos con su labor y buenaventura económica no es digno de ser señalado ni estimulado por nuestros lares.

El paso inevitable y primigenio es sembrar un manto de sospecha.¿Como, donde, conqué, porqué? Son los cuestionamientos habituales.

El clima de negocios general juega casi siempre en contra. Inflación elevada la mayoría del tiempo, imposibilidad o muy difícil acceso al crédito y hasta períodos hiperinflacionarios, llenan de zozobra y obstáculos el espíritu hacedor. Recesión, deflación, aumento de costos permanentes, carencia de insumos, desvíos algunos lógicos y muchos impropios de los actores económicos son la moneda corriente.

Es de harta dificultad llevar adelante cualquier tipo de actividad económica, salvo que estés “atado” a las “bondades” del momento.

La presencia casi constante de una burocracia asfixiante y paralizadora. Resulta interesante a propósito de lo referido lo que está saliendo a la luz por el accionar del ministro Federico Sturzeneger, ministro de Desregulación. No hay intencionalidad política en la mención sino asombro mayúsculo ante la inmensa cantidad de trabas reales burocráticas , imposibles de imaginar, por encima de todas las conocidas, para simplemente invertir y trabajar.

Propias de un sistema obturador asemejado a un escenario de ciencia ficción.

La carga tributaria es otro capítulo aparte. No se trata de no pagar impuestos; todo lo contrario. Se debe tributar. Lo nefasto es la variedad y la cantidad. Hoy en muchos municipios de la provincia de Bs As se cobra una tasa a la carga de combustibles. Inconstitucional y demencial. Es sólo un ejemplo del desvarío en que incurren y lo vienen haciendo desde largo tiempo atrás burócratas municipales, provinciales y nacionales.

Aumentan el peso y costo de lo público en desmedro de lo privado, cada vez mas empequeñecido y reacio obviamente a emprender lo que su propia naturaleza les motiva. Obstáculos asfixiantes y cuasi paralizantes.

La crisis continua ha impactado duramente en la educación por lo que el recurso humano calificado es difícil de obtener. Sin buenos equipos humanos, capaces, motivados y comprometidos es complejo llevar adelante cualquier tipo de actividad. El permisivismo facilista educativo a prohijado jóvenes que no comprenden textos ni hacen operaciones matemáticas simples.

Es el comienzo de la tragedia educativa, prolongada en las diferentes instancias a transitar, con el agravante de educadores, antaño excelentes y en la actualidad maltratados salarialmente y muchos “ militantes políticos”.

Todo ser humano, cualquiera la actividad que desempeñe, es clave en el tejido socio económico pujante y que crece. No considerado en nuestro país.

Esta descripción de algunos de los problemas y obstáculos que atraviesan el país es el marco en el que la familia David ha llevado adelante sus sueños, muchos concretados y este nuevo en camino.

.Esto es lo destacable. No es malo alentar a quienes emprenden y consiguen resultados exitosos. Adelante con el espíritu de siempre familia. Y que sea con suerte y que vuestro ejemplo cunda y fructifique.