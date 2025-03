Julio Cobos criticó a Javier Milei por sus dichos sobre la obra pública durante el discurso

El presidente Javier Milei encabezó este sábado la Asamblea Legislativa por la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso, de la cual participaron algunos legisladores por Mendoza, como el diputado Julio Cobos. Finalizado el mismo, el exgobernador se mostró muy crítico del discurso del mandatario.

"El presidente Milei hizo un balance de su primer año de gestión, haciendo mención al paso del déficit fiscal al superávit financiero, el freno a la emisión, y la consecuente baja de la inflación. Esta ha sido una de las fortalezas de esta gestión y se ha logrado a partir de un alto costo para la gran mayoría de la sociedad. También, hizo referencia a la política contra los piquetes y las leyes de reiterancia y reincidencia; creo que han sido logros importantes y hay que reconocerlos. Además, deberíamos agregar Juicio en Ausencia que obvió mencionarlo", indicó Cobos a modo de resumen.

Según el diputado, Milei defendió "el fin de la obra pública" porque "supuestamente" no genera trabajo, genera acciones poco transparentes y quita capacidad de demanda en otros sectores. "Comete un error al oponerse a la obra pública con la excusa de que hay negociados, lo que se debe terminar son los negociados no la obra pública, porque sí es un motor de desarrollo y empleo y lo sabemos muy bien en las provincias", indicó.

"La obra pública no sólo es necesaria, también es irremplazable y sí no se retoma corremos el peligro de ir hacia una crisis de infraestructura en los próximos años. Cloacas, agua potable, rutas, puertos, viviendas; Argentina necesita un Estado eficiente que se involucre en estos temas, porque claramente hay áreas en la que el sector privado no va a participar", agregó.

En ese sentido, Cobos indicó que Milei "tiene una concepción errónea cuando dice que la obra pública no genera trabajo, no sólo lo hace, también genera educación cuando se construye una escuela, salud cuando se realiza un hospital, conectividad cuando se hace una ruta o un paso fronterizo, bienestar cuando se construye una vivienda, y mejora en la calidad de vida cuando se lleva agua potable, cloaca y red de gas natural".