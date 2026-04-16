El Financial Times advirtió que el plan de Javier Milei contra la inflación se está "estancando"

La estrategia económica de Javier Milei atraviesa un momento crítico. Según un análisis reciente del Financial Times , el ambicioso plan para erradicar la inflación crónica en Argentina muestra signos de agotamiento tras conocerse que el índice de marzo trepó al 3,4% , marcando el nivel más alto en un año.

A pesar de haber logrado reducir las tasas de dos dígitos heredadas en 2023, el proceso parece haber chocado con un muro. Tras tocar un piso del 1,5% en mayo , los precios volvieron a acelerarse, registrando un 2,9% en enero y febrero , antes del salto de marzo.

Los factores clave del estancamiento, según el Financial Times , son:

Ajuste de servicios: Los costos de servicios públicos siguen subiendo tras años de subsidios, contrastando con los bienes manufacturados que se mantienen contenidos por la apertura comercial.

Inercia arraigada: Hábitos como el acopio de productos, aumentos preventivos de comercios y contratos de alquiler con ajustes automáticos dificultan el quiebre de la tendencia.

Contexto internacional: El aumento de los precios de la energía derivado de la guerra en Irán añade presión externa.

Fin del anclaje cambiario: Tras el acuerdo con el FMI en abril pasado, el gobierno permitió mayor libertad al peso, lo que reactivó la subida de precios.

Economistas consultados por el prestigioso medio británico coinciden en que la fase más compleja está comenzando. Lorenzo Sigaut Gravina , de la consultora Equilibra, sostiene que "es más fácil bajar la inflación del 30% mensual al 3%, que del 3% mensual al 3% anual".

Por su parte, Gabriel Caamaño (Outlier) advierte que el proceso de desinflación se encuentra en un "impasse" debido a la falta de un marco de metas explícitas por parte del Banco Central y el abandono del ancla cambiaria.

Impacto social y caída en la imagen presidencial

La persistencia de los precios altos, sumada a una economía que, según Marina Dal Poggetto (EcoGo), se ha "estancado", está erosionando el capital político del mandatario, mencionó el diario.

A esto se le suma:

Poder adquisitivo: Los ingresos reales de trabajadores formales y jubilados están entre un 8% y 10% por debajo de los niveles de inicio de gestión.

Desempleo: La desocupación subió casi 2 puntos porcentuales, alcanzando el 7,5% .

Consumo básico: Solo en marzo, el precio de la carne en Buenos Aires subió un 6,9%.

Esta situación se refleja en las encuestas. Según AtlasIntel, la aprobación de Milei ha descendido al 36,4%, una caída significativa frente al 49,5% de su primer mes de mandato. Actualmente, la preocupación por los salarios estancados y el desempleo ya supera a la inflación en la lista de prioridades de los votantes.