El biógrafo de Javier Milei fue lapidario con Manuel Adorni: "Es un mitómano público y un sinvergüenza"

Tras constatarse en la Justicia que Manuel Adorni estuvo de vacaciones en Aruba a finales de 2024 , en otro viaje que se investiga en los tribunales por el nivel patrimonial del jefe de Gabinete, el biógrafo de Javier Milei salió a la carga contra el exvocero en redes sociales.

Nicolás Márquez apuntó duramente contra el expanelista en su cuenta de X: “SE CONFIRMA JUDICIALMENTE OTRA MENTIRA DE ADORNI: Los Ministros, si tienen dignidad, deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos: ¿o acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?”.

“La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder, ni por Ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera haciendo un bochornoso acto de presencia”, planteó.

“¡ VOLVAMOS A SER QUIEN FUIMOS Y ARRASEMOS EN 2027 , OTORGÁNDOLE AL LEÓN UNA REELECCIÓN APABULLANTE, CARAJO!", manifestó el escritor y concluyó con una cita de Javier Milei: "Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable".

SE CONFIRMA JUDICIALMENTE OTRA MENTIRA DE ADORNI: Los Ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos: o acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público? La Libertad… pic.twitter.com/orXVZ5B5iB

Márquez es uno de los pocos libertarios que cuestiona abiertamente a Adorni. Hace semanas que le reclama su renuncia a partir de la falta de transparencia en su cargo y en medio de las denuncias por corrupción.

La situación judicial de Manuel Adorni

La Justicia constató en las últimas horas que Adorni realizó un viaje a Aruba, un dato que hasta ahora no había sido confirmado por él. Viajó junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

Según la reconstrucción judicial, el entonces vocero presidencial voló en Premium Economy, con pasajes que costaron alrededor de 1.450 dólares cada uno, lo que suma unos 5.800 dólares por todo el grupo familiar. También se estableció que los tickets fueron abonados en dólares y en efectivo, mientras que el itinerario incluyó escalas en Perú a la ida y en Ecuador al regreso.

El viaje quedó bajo la lupa porque aún no se determinó cuánto costó la estadía ni cómo se financiaron esos gastos, un punto central en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, la Justicia avanzó con medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario para rastrear el origen de los fondos y verificar si son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.