El Soho londinense, uno de lo lugares más emblemáticos del rock

El Soho de Londres es, sin dudas, uno de los lugares más característicos de la capital del Reino Unido que acumula centenares de historias vinculadas al rock de este país. Si bien hoy es una zona típicamente urbana, sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando era utilizado como coto de caza en la época del rey Enrique VIII. De allí surge su nombre, que se le atribuye al grito que se utilizaba para atraer a los zorros "¡SOHO!", que traducido significa algó así como "¡Fuego!"-

Barrio de burdeles, de sex shops y zona roja de la ciudad durante décadas, hoy es el epicentro del ambiente LGBT de la ciudad. También fue lugar de refugio de protestantes franceses y de inmigrantes chinos que, hasta la segunda Guerra Mundial habían instalado casas que funcionaban como fumaderos de opio Por sus calles era habitual verlo caminando a principios de siglo XX a Karl Marx y, si de literatura hablamos, Robert Louis Stevenson ubicó la residencia de Edward Hyde en este mismo ámbito por donde, leíamos que aparecía Mr Hyde. Charles Dickens utilizó la zona como escenario para varias de sus novelas.

Las historias que vinculan al Soho londinense con el rock son muchísimas. Está plagado de lugares por los que pasaron The Beatles, The Rolling Stones y Sex Pistols, solo por mencionar a algunas de las bandas más emblemáticas. En esta primera entrega de Viajero del rock, vamos a sumergirnos en varias de esas historias. En una de las calles de este barrio, se tomó la famosa fotografía del que, quizás, fue hasta acá el disco más famoso y reconocible de Oasis . (What's the Story) Morning Glory? fue publicado en 1995 y tiene como arte de tapa una fotografía de la calle Berwick Street en la confluencia de Noel Street y D’Arblay Street. La foto fue tomada por el fotógrafo y diseñador gráfico Brian Cannon y tiene una anécdota que quedó para el recuerdo que te cuento en el video.

También vamos a estar parados frente a uno de los escenarios más representativos de una época: el célebre teatro "Marquee". Este club funcionó como una de las sedes más importantes desde donde emergió mucha de la música de los años 60 y 70 que después se repartió por todo el mundo y por allí pasaron Jethro Tull, Queen, Jimi Hendrix, David Bowie, Cream, Pink Floyd, Camel, Elton John, The Who, Led Zeppelin, King Crimson y Genesis. Nada más, ni nada menos.

¿Querés conocer dónde tiene actualmente sus oficinas Paul McArtney? ¿O el pub donde David Bowie daba sus primeras entrevistas? ¿Querés ver donde se conocieron los Yes? Mirá el video que aca te dejo.

Disfrutá del viaje.