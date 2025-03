Los jubilados marcharon en Mendoza y llegaron hasta la sede del PAMI

Los jubilados se movilizaron en el centro de la Ciudad de Mendoza alrededor de las 11:00 hs para reclamar por mejoras en sus pensiones y mayor acceso gratuito a medicamentos. La marcha se concentró de forma pacífica en Plaza San Martín, desde donde los convocados se movilizaron hasta la sede del PAMI de calle España, entre General Espejo y Peatonal Sarmiento

Los puntos principales del reclamo giran entorno al aumento de los haberes previsionales (que en marzo fueron de $279.121 más un bono de $70.000), la continuidad de la moratoria previsional y el acceso a los medicamentos sin cargo.

Por otro lado, hubo presencia de otros sectores que acudieron en apoyo de la protesta: se pudo ver estudiantes universitarios e hinchas de fútbol entre los jubilados. A diferencia de la movilización en la ciudad de Buenos Aires, este último grupo no estuvo compuesto de barras bravas, y su presencia en la movilización fue pacífica.

En la sede del PAMI, ninguna autoridad recibió a los jubilados. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Paco Oliva, jubilado hace poco menos de dos años, explicó a MDZ que "el reclamo que llevamos, primero que nada, es que nos recompongan el salario que nos licuaron. Porque es una vergüenza, no se puede llegar a fin de mes. No se tiene en cuenta los servicios como la luz, el gas, el agua".

Además, sostuvo que otro de los motivos del reclamo es la devolución del 100% de los medicamentos. "La Justicia ha determinado en tres oportunidades que tienen que entregar los remedios y no lo hacen, es decir, que no existe la justicia y si no existe la justicia, no hay democracia. El sistema democrático no está funcionando". Los jubilados somos uno de los sectores más empobrecidos por el gobierno nacional", señaló.

Por su parte, Gladys de 72 años, se mostró agradecida por el apoyo de otros sectores. "Hoy ha sido hermoso, igual que en el Carrusel el sábado. Nunca me imaginé que iba a haber tantas agrupaciones, siempre ha habido pero este año es la primera vez que hay tanta gente", sostuvo y con respecto a los hinchas expresó que "ojalá vinieran todos".

También analizó la situación general y la comparó con el 2001. "Yo creo que va a quedar chico a lo que se va a armar, porque ya las voces ya se están desparramando y esto no va a durar mucho. La gente ya no puede más", advirtió la jubilada. En el mismo sentido, Paco concluyó que todos van a ser jubilados y el reclamo "es por todos los sectores que están sufriendo estas políticas de hambre y de transferencia de recursos de los sectores populares a los ricos".

El reclamo de los jubilados llegó a varias provincias del país y también hubo movilizaciones en distintos puntos CABA, Río Negro, Neuquén, entre otros.

Las imágenes de la marcha:

Jubilados convocados en Plaza San Martín. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El reclamo contra el gobierno. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ