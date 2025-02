Una funcionaria de la provincia sufrió un violento robo durante sus vacaciones en Chile

Una funcionaria de la administración de Alfredo Cornejo en la provincia sufrió un robo mientras se encontraba de vacaciones en Chile. Se trata de Belén Bisaguirre, quien es titular de la Dirección de Cuidados Alternativos, perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, que comanda Tadeo García Zalazar.

Ella misma mediante las redes sociales fue la responsable de dar a conocer el hecho. En una historia en su perfil de Instagram se disculpó por no poder contestar los mensajes: "Para los que no saben tuve una muy mala experiencia en Chile, lo que me obligó a estar desconectada"

De hecho, Belén Bisaguirre relató la violencia que recibió por parte de los asaltantes. "Fuimos asaltados en plena autopista a la luz del día con cientos de autos alrededor, nos robaron todo incluido el vehículo, me golpearon en la cabeza mas de 3 veces por lo cual tuvieron que ponerme puntos", relató.

"Realmente pensé que no lo lograba, hoy estoy porque Dios, el universo o quien sea así lo quiso. No es por generar miedo, pero si para concientizar y que estemos atentos", advirtió finalmente.

Hay alerta por parte tanto de las autoridades chilenas como de las argentinas acerca de los robos que están sufriendo los turistas argentinos y transportistas en Chile. Ya han emitido recomendaciones sobre las medidas de precaución.